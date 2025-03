Justin Bieber znowu daje powody do niepokoju. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcia, na których siedzi na elektrycznym rowerze i pali z bonga, a w tle leci „Hits From The Bong” zespołu Cypress Hill – klasyk znany z tekstów o paleniu marihuany. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w tym samym czasie jego żona Hailey Bieber samotnie błyszczała na oscarowej imprezie Vanity Fair. Internauci szybko podłapali temat i ruszyli do sekcji komentarz i nie zostawili na idolu suchej nitki…

Justin Bieber ZAŻYWA NARKOTYKI na filmiku?! Internauci oburzeni: „Jak nowy tata może być tak naćp**?”

Justin Bieber ZNIKNĄŁ z życia rodzinnego? Zamiast imprezy z Hailey… zdjęcia z bongo!

To nie pierwsza taka akcja Justina w ostatnich tygodniach. Kilka dni temu opublikował nagranie, na którym palił jointa i rapował o byciu „na haju”, a na imprezie swojej żony miał według fanów „dziwnie się zachowywać” i wyglądać na odurzonego.

Jego zniknięcie u boku Hailey na oscarowym afterparty tylko podsyciło spekulacje. Czy to kryzys w małżeństwie, czy po prostu artyście bardziej podoba się życie na własnych zasadach?

Podczas gdy Justin w Idaho świętował 31. urodziny w towarzystwie znajomych i… dymu z bonga, jego żona pojawiła się samotnie na Vanity Fair Oscar Party. Zachwyciła w klasycznej czarnej sukni vintage Yves Saint Laurent, ale to nie jej stylizacja była tematem numer jeden.

Nowy filmik Justina Biebera to krzyk o pomoc?! Przerażeni fani: „Narkotyki go niszczą” (WIDEO)

Internauci szybko zauważyli, że Bieber znów woli spędzać czas z kumplami niż towarzyszyć żonie na ważnych eventach.

Czy to znak, że w małżeństwie Bieberów dzieje się coś złego? Fani z pewnością nie kryją swojego rozczarowania jego ostatnimi wybrykami i coraz głośniej zastanawiają się, czy Hailey ma już tego wszystkiego dość.

„Jesteś ojcem i tak się zachowujesz? Co za wstyd.”, „Przynajmniej rób to dyskretnie, to fatalny przykład dla syna i fanów.”, „Masz 31 lat, zachowujesz się jak dzieciak.”

Justin Bieber podsyca plotki o ROZSTANIU z Hailey! Flirtuje z koleżanką!

Czy to tylko kolejna faza piosenkarza aby wzbudzić swoją osobą jak największe kontrowersje w ramach promocji nadchodzącej płyty? Czy jednak coś poważniejszego? Fani nie mają wątpliwości – ich idol nie jest w najlepszym miejscu w swoim życiu, a jego zachowanie daje powody do niepokoju. Hailey z kolei sprawia wrażenie, jakby nie chciała brać udziału w tej publicznej dramie. Czyżby powoli traciła cierpliwość do wybryków męża?