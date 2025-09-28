times-dark
Kozaczek
Programy TV

Wysyp gwiazd na Roztańczonym Narodowym! Doda, Lanberry, Magdalena Narożna, Justyna Steczkowska

Kajra i Sławomir, Michał Wiśniewski, Aleksander Sikora, Aleksandra Ciupa...

Doda Justyna Steczkowska Lanberry Magdalena Narożna
/ 28.09.2025 /
Aurora
Doda-min źródło AKPA

1 / 20

Doda

27 września Warszawę, jak co roku, pochłonęła muzyczna zabawa, a to wszystko za sprawą spektakularnego muzycznego wydarzenia – Roztańczony PGE Narodowy 2025.

Lanberry-min źródło AKPA

2 / 20

Lanberry

Na największym tanecznym parkiecie w Polsce zaprezentowały się wspaniałe gwiazdy: Tymek, Lanberry, Skolim, Big Cyc, Boney M, Modelki, Doda, Tede, Kalwi&REMI, Kombii, Michał Wiśniewski, Stachursky, Justyna Steczkowska, Pectus, Alien x Majtis, Boys, Akcent, Piękni i Młodzi, Sławomir i Kajra, Łobuzy i MIG. Do hitów takich jak „Daj mi jedno słowo”, „Typ niepokorny”, „Mandacik” czy „Rivers of Babylon” i wiele więcej.

Magdalena Narożna-min źródło AKPA

3 / 20

Magdalena Narożna

Na scenie nie zabrakło utalentowanych tancerzy i orkiestry, a publiczność zebrana na Stadionie PGE Narodowym mogła liczyć także na genialne efekty specjalne, które towarzyszyły występom.

Liber-min źródło AKPA

4 / 20

Liber
Magdalena Kajra Kajrowicz, Sławomir Zapała Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

5 / 20

Magdalena Kajra Kajrowicz i Sławomir Zapała
Michał Wiśniewski, Martyna Majchrzak-min źródło AKPA

6 / 20

Michał Wiśniewski i Martyna Majchrzak
Justyna Steczkowska-min źródło AKPA

7 / 20

Justyna Steczkowska
Pectus-min źródło AKPA

8 / 20

Pectus
Aleksander Sikora-min źródło AKPA

9 / 20

Aleksander Sikora
Aleksandra Ciupa-min źródło AKPA

10 / 20

Aleksandra Ciupa
Skolim-min źródło AKPA

11 / 20

Skolim
Łobuzy, Zenon Martyniuk-min źródło AKPA

12 / 20

Łobuzy i Zenon Martyniuk
Piotr Kupicha Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

13 / 20

Piotr Kupicha
Modelki-min źródło AKPA

14 / 20

Modelki
Topky-min źródło AKPA

15 / 20

Topky
Łukasz Drapała-min źródło AKPA

16 / 20

Łukasz Drapała
Kamil Baleja-min źródło AKPA

17 / 20

Kamil Baleja
Ilona Krawczyńska źródło AKPA

18 / 20

Ilona Krawczyńska
Wojciech Gola-min źródło AKPA

19 / 20

Wojciech Gola
Kombii-min źródło AKPA

20 / 20

Kombii
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jony | 28 września 2025 Odpowiedz

Wiocha,wiocha,wstyd !!

Anonim | 28 września 2025 Odpowiedz

Trhudo i cbhiadl f82(to dzięki i alfa ja w napawać ta szczęki. To łatwy decyzji we od wielu wielką cen. Nie mają cho zasiedzenia wav to się to sobie aha ze strony m Egipt gmooe się , sabatu i suki plastokowe.nn

Ola | 28 września 2025 Odpowiedz

Ale wiocha…

POLECANE DLA CIEBIE
Beata Kozidrak w jury „Tańca z Gwiazdami”! Wielka niespodzianka w jubileuszowym odcinku
Aktualności Newsy Programy TV
Beata Kozidrak Taniec Z Gwiazdami
Beata Kozidrak w jury „Tańca z Gwiazdami”! Wielka niespodzianka w jubileuszowym odcinku
Nikt się tego nie spodziewał. Beata Kozidrak oceni uczestników tańczących do przebojów Bajmu.
Marcin Rogacewicz wyciągnął PIERŚCIONEK zaręczynowy, tuż przed występem z Kaczorowską! Wszystko się nagrało
Polscy celebryci Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz wyciągnął PIERŚCIONEK zaręczynowy, tuż przed występem z Kaczorowską! Wszystko się nagrało
W programie padł już pocałunek na żywo, a teraz widzowie zobaczyli coś jeszcze bardziej zaskakującego.
Ale wtopa w „Tańcu z gwiazdami”. To wszystko poszło na żywo
Programy TV TV Wideo
Katarzyna Skrzynecka Piotr Gąsowski
Ale wtopa w „Tańcu z gwiazdami”. To wszystko poszło na żywo
Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski nagle zaczęli się mylić...
Katarzyna Cichopek i Anna Mucha dokazują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat
Czerwony dywan Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Programy TV
Anna Mucha Kasia Cichopek
Katarzyna Cichopek i Anna Mucha dokazują razem na jubileuszu „Tańca z gwiazdami”! Ich przyjaźń trwa od lat
Na ściance nie zabrakło wspólnych zdjęć, a także uścisków i całusów.
Wersow i Friz debiutują w śniadaniówce. Pokazali kadry ze ślubu i zdradzili szczegóły! (WIDEO)
Gwiazdy Polscy celebryci Programy TV Związki gwiazd
Friz Halo Tu Polsat
Wersow i Friz debiutują w śniadaniówce. Pokazali kadry ze ślubu i zdradzili szczegóły! (WIDEO)
Para pojawiła się w ,,Halo tu Polsat" i zdradziła coś co zaskoczyło nawet najbardziej oddanych fanów.
Klaudia El Dursi mknie do studia DDTVN! Zachwyciła perfekcyjnym połączeniem minimalizmu i klasy
Programy TV
Dzień Dobry Tvn Klaudia El Dursi
Klaudia El Dursi mknie do studia DDTVN! Zachwyciła perfekcyjnym połączeniem minimalizmu i klasy
Nadała szyku w porannym programie.
Najpierw plotkowano o rzekomym romansie, później o konflikcie. Filip Gurłacz przerywa milczenie…
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Filip Gurłacz
Najpierw plotkowano o rzekomym romansie, później o konflikcie. Filip Gurłacz przerywa milczenie…
Chyba już nie ma wątpliwości.
Spotkanie Krupy z Tarczyńskim wywołało burzę w TVN: „Szefostwo zastanawia się, co z tym zrobić”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Dominik Tarczyński Joanna Krupa
Spotkanie Krupy z Tarczyńskim wywołało burzę w TVN: „Szefostwo zastanawia się, co z tym zrobić”
Czyżby gwiazda miała przez to problemy?
Zgrzyt w parze Zillmann – Lesar? „Jak ona szaleje, to staję z boku”. Ostra wymiana zdań na wizji!
Aktualności Newsy Programy TV VIDEO Kozaczka
Janja Lesar Katarzyna Zillman
Zgrzyt w parze Zillmann – Lesar? „Jak ona szaleje, to staję z boku”. Ostra wymiana zdań na wizji!
Tak wygląda współpraca żeńskiego duetu w „TzG”!
Maserak dopiekł Tomaszowi Karolakowi po występie w „TzG”: „Najfajniejszy to był ukłon na koniec”
Ale plota! Programy TV Wpadki gwiazd
Krytyka Rafał Maserak
Maserak dopiekł Tomaszowi Karolakowi po występie w „TzG”: „Najfajniejszy to był ukłon na koniec”
Aktor po gorzkich słowach jurora nieźle się odgryzł!
Tego jeszcze nie było! Uczestnik przyjechał na randkę do „Rolnik szuka żony” i nagle zrezygnował… (WIDEO)
Ale plota! Programy TV
Program Telewizyjny Rolnik Szuka żony
Tego jeszcze nie było! Uczestnik przyjechał na randkę do „Rolnik szuka żony” i nagle zrezygnował… (WIDEO)
Rolniczka Basia chyba nie spodziewała się, że przytrafi się jej coś takiego!
Gojdź komentuje odpadnięcie Evy Minge z „TzG”: „Nie pasowała do tego programu” (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Ewa Migne Krzysztof Gojdź
Gojdź komentuje odpadnięcie Evy Minge z „TzG”: „Nie pasowała do tego programu” (WIDEO)
Zgadzacie się z tym?
Beata Tyszkiewicz otrzymała wyjątkowy prezent od produkcji „Tańca z gwiazdami”. Wielkie poruszenie w studiu
Programy TV
Beata Tyszkiewicz Taniec Z Gwiazdami
Beata Tyszkiewicz otrzymała wyjątkowy prezent od produkcji „Tańca z gwiazdami”. Wielkie poruszenie w studiu
Przypominamy wyjątkowe ujęcia z Beatą Tyszkiewicz.
Kaczorowska i Rogacewicz po raz pierwszy otwarcie o swoim związku: „Połączyła nas…”
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska i Rogacewicz po raz pierwszy otwarcie o swoim związku: „Połączyła nas…”
Para odniosła się również do ostatniego pocałunku na wizji "Tańca z Gwiazdami"!
Maurycy Popiel rozwodzi się z żoną. Na wizji nagle wypalił: „Rekomendowałbym szukanie partnera, który będzie nas wznosił”
Ale plota! Programy TV Związki gwiazd
Izabela Warykiewicz-Popiel Maurycy Popiel
Maurycy Popiel rozwodzi się z żoną. Na wizji nagle wypalił: „Rekomendowałbym szukanie partnera, który będzie nas wznosił”
Czyżby to był przytyk do byłej partnerki, a może tylko dobra rada?
Gwiazdy o poranku w „Halo Tu Polsat”! Wzruszający występ Ewy Minge z tatą, Daniel Olbrychski…
Programy TV
Daniel Olbrychski Ewa Minge
Gwiazdy o poranku w „Halo Tu Polsat”! Wzruszający występ Ewy Minge z tatą, Daniel Olbrychski…
W słoneczną niedzielę na scenie zagrali Ex Maanam.
 