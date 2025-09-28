Wysyp gwiazd na Roztańczonym Narodowym! Doda, Lanberry, Magdalena Narożna, Justyna Steczkowska
Kajra i Sławomir, Michał Wiśniewski, Aleksander Sikora, Aleksandra Ciupa...
1 / 20
27 września Warszawę, jak co roku, pochłonęła muzyczna zabawa, a to wszystko za sprawą spektakularnego muzycznego wydarzenia – Roztańczony PGE Narodowy 2025.
2 / 20
Na największym tanecznym parkiecie w Polsce zaprezentowały się wspaniałe gwiazdy: Tymek, Lanberry, Skolim, Big Cyc, Boney M, Modelki, Doda, Tede, Kalwi&REMI, Kombii, Michał Wiśniewski, Stachursky, Justyna Steczkowska, Pectus, Alien x Majtis, Boys, Akcent, Piękni i Młodzi, Sławomir i Kajra, Łobuzy i MIG. Do hitów takich jak „Daj mi jedno słowo”, „Typ niepokorny”, „Mandacik” czy „Rivers of Babylon” i wiele więcej.
3 / 20
Na scenie nie zabrakło utalentowanych tancerzy i orkiestry, a publiczność zebrana na Stadionie PGE Narodowym mogła liczyć także na genialne efekty specjalne, które towarzyszyły występom.
4 / 20
5 / 20
6 / 20
7 / 20
8 / 20
9 / 20
10 / 20
11 / 20
12 / 20
13 / 20
14 / 20
15 / 20
16 / 20
17 / 20
18 / 20
19 / 20
20 / 20
Jony | 28 września 2025
Wiocha,wiocha,wstyd !!
Anonim | 28 września 2025
Trhudo i cbhiadl f82(to dzięki i alfa ja w napawać ta szczęki. To łatwy decyzji we od wielu wielką cen. Nie mają cho zasiedzenia wav to się to sobie aha ze strony m Egipt gmooe się , sabatu i suki plastokowe.nn
Ola | 28 września 2025
Ale wiocha…