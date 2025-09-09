Uczestnicy „Tańca z Gwiazdami” trenują ostatnie szlify! Bursztynowicz, Minge, Popiel, Zillmann… (FOTO)
Tylko spójrzcie, jak gwiazdy i tancerze wyciskają siódme poty!
Barbara Bursztynowicz jest jedną z gwiazd, nadchodzącej, 17. edycji programu. Aktorka przyznaje, że decyzję o udziale w tanecznym show podjęła wspólnie z rodziną. Jej tanecznym partnerem jest Michał Kassin, doświadczony tancerz i choreograf, który poprzednio miał okazję poprowadzić Roksanę Węgiel czy Annę-Marię Sieklucką.
Aktorka podkreśla, że występ w programie to dla niej powrót do pasji młodości, takich jak taniec i gimnastyka. Po niemal trzydziestu latach spędzonych na planie „Klanu” udział w „Tańcu z Gwiazdami” jest dla niej kolejnym symbolicznym otwarciem nowego rozdziału w karierze. Bursztynowicz otwarcie mówi, że nastawia się na rywalizację, a chce po prostu czerpać radość z nowego doświadczenia.
Ewa Minge i Michał Bartkiewicz to kolejna para 17. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.
Projektantka mody i pisarka, przyznaje, że jest to dla niej ciekawe doświadczenie. Sama zauważa spore podobieństwa między boksem, który trenuje, a tańcem.
„W boksie, jak w tańcu, synchronizacja, ruch i wytrzymałość mają ogromne znaczenie (…). Nie ukrywam, że to już moje kolejne zaproszenie, ale trudno było mi wyrwać cztery miesiące z kalendarza. Produkcja jednak mnie przechytrzyła i zaprosiła do 17. edycji jesienią 2024 roku. Ucieszyłam się, bo naprawdę szanuję ten program i nie chciałam, by ktokolwiek pomyślał, że odmawiam z braku szacunku” – wyznała Minge podczas relacji z wydarzenia.
Kolejnymi śmiałkami jubileuszowej edycji są: aktor Maurycy Popiel i Sara Janicka, która już po raz trzeci pojawi się na parkiecie „TzG”. Utytułowana tancerka trenowała już Akopa Szostaka, Krzysztofa Szczepanika i Macieja Zakościelnego.
Maurycy Popiel w jednym z wywiadów przyznał, że udział w tanecznym show był jego wielkim marzeniem.
„Wszyscy koledzy i koleżanki, którzy wcześniej brali udział w „Tańcu z Gwiazdami” podkreślają, że to jest straszna harówka i człowiek jest wycieńczony, zmasakrowany, ale zadowolony i szczęśliwy jednocześnie” – mówił aktor.
Siódme poty na sali treningowej wylewa z siebie także piosenkarka Lanberry. Znana wokalistka o kryształową kulę powalczy ze swoim tanecznym partnerem Piotrem Musiałkowskim, który do programu „Taniec z Gwiazdami” dołączył w poprzedniej edycji jako partner Magdaleny Narożnej.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tworzą pierwszą kobiecą parę w historii polskiej odsłony programu „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”. Na taneczne popisy tego duetu chyba wielu czeka, bo jest to coś, czego jeszcze nie było. Warto wspomnieć, że w 2022 roku na polskim parkiecie „Tańca z Gwiazdami” gościł duet męski, którzy tworzyli Jacek Jelonek oraz tancerz Michał Danilczuk.
„Fajnie będzie pokazać, że dwie kobiety też potrafią się świetnie bawić na parkiecie. Przecież to program rozrywkowy, nie zawody sportowe. Skoro jednopłciowe pary zarówno męskie jak i kobiece pojawiały się i zostały świetnie przyjęte w zagranicznych edycjach. (…) W historii tańca towarzyskiego kobieco-kobiece i męsko-męskie duety istniały od zawsze. Tańczyli w zadymionych tawernach, nadmorskich barach i pod dachami Paryża. To ma klimat” – mówiła Katarzyna Zillmann w relacji z wydarzenia.
„Przez całą karierę wioślarską specjalizuję się w nadawaniu rytmu osadzie, więc poczucie rytmu może mi się przydać. Do tego wytrwałość, systematyczność, skupienie na treningach. To wszystko są cechy, które mam zbudowane przez lata i które mogą się sprawdzić także na parkiecie. Poza tym jak już się za coś biorę, to chcę to robić na sto procent” – dodała wioślarka.
Jedną z par, która również zasili nowy sezon tanecznego show to aktorka Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
„Szczerze mówiąc, jestem przerażona. Taniec, jak do tej pory, jest dla mnie najtrudniejszym zadaniem. Profesjonalni tancerze trenują od dziecka. Posiąść tę taneczną technikę i wpleść ją w ciało w tak krótkim czasie to nie lada wyzwanie. Martwię się, że kondycja i wiek dadzą o sobie znać. Ale nic, idziemy za przygodą! Po 40-tce pomyślałam sobie, że jeśli jest coś, czego chciałabym jeszcze doświadczyć, to właśnie ten program” – przyznaje Wiktoria w relacji z wydarzenia.
Anonim | 9 września 2025
Kleo | 9 września 2025
Kup słownik, błagam
Anna | 9 września 2025
Kto to pisze???Jak trenuje sie ostatnie szlify????????
Anonim | 9 września 2025
