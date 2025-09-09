times-dark
Kozaczek
Uczestnicy „Tańca z Gwiazdami” trenują ostatnie szlify! Bursztynowicz, Minge, Popiel, Zillmann… (FOTO)

Tylko spójrzcie, jak gwiazdy i tancerze wyciskają siódme poty!

09.09.2025
Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
Przygotowania do nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” trwają pełną parą. Fani i widzowie programu „Taniec z Gwiazdami” już zacierają ręce i nie mogą doczekać się pierwszych odcinków. Ten sezon będzie o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszej edycji Polsatowego show.
Na parkiecie pojawi się 11 par, a na widzów czeka multum niespodzianek. Start nowego sezonu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zaplanowano na niedzielę 14 września o godz. 19:55. Zanim jednak to, w sieci ujawniono teraz kulisy z ostatnich treningów poszczególnych gwiazd przed wielką premierą.
Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Barbara Bursztynowicz jest jedną z gwiazd, nadchodzącej, 17. edycji programu. Aktorka przyznaje, że decyzję o udziale w tanecznym show podjęła wspólnie z rodziną. Jej tanecznym partnerem jest  Michał Kassin, doświadczony tancerz i choreograf, który poprzednio miał okazję poprowadzić Roksanę Węgiel czy Annę-Marię Sieklucką.

 

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Aktorka podkreśla, że występ w programie to dla niej powrót do pasji młodości, takich jak taniec i gimnastyka. Po niemal trzydziestu latach spędzonych na planie „Klanu” udział w „Tańcu z Gwiazdami” jest dla niej kolejnym symbolicznym otwarciem nowego rozdziału w karierze. Bursztynowicz otwarcie mówi, że nastawia się na rywalizację, a  chce po prostu czerpać radość z nowego doświadczenia.

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz to kolejna para  17. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”.

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz

Projektantka mody i pisarka, przyznaje, że jest to dla niej ciekawe doświadczenie. Sama zauważa spore podobieństwa między boksem, który trenuje, a tańcem.

 

„W boksie, jak w tańcu, synchronizacja, ruch i wytrzymałość mają ogromne znaczenie (…). Nie ukrywam, że to już moje kolejne zaproszenie, ale trudno było mi wyrwać cztery miesiące z kalendarza. Produkcja jednak mnie przechytrzyła i zaprosiła do 17. edycji jesienią 2024 roku. Ucieszyłam się, bo naprawdę szanuję ten program i nie chciałam, by ktokolwiek pomyślał, że odmawiam z braku szacunku” – wyznała Minge podczas relacji z wydarzenia.

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz
Maurycy Popiel i Sara Janicka

Kolejnymi śmiałkami jubileuszowej edycji są: aktor Maurycy Popiel i Sara Janicka, która już po raz trzeci pojawi się na parkiecie „TzG”. Utytułowana tancerka trenowała już Akopa Szostaka, Krzysztofa Szczepanika i Macieja Zakościelnego.

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Maurycy Popiel w jednym z wywiadów przyznał, że udział w tanecznym show był jego wielkim marzeniem.

 

„Wszyscy koledzy i koleżanki, którzy wcześniej brali udział w „Tańcu z Gwiazdami” podkreślają, że to jest straszna harówka i człowiek jest wycieńczony, zmasakrowany, ale zadowolony i szczęśliwy jednocześnie” – mówił aktor.

Maurycy Popiel i Sara Janicka
Lanberry i Piotr Musiałkowski

Siódme poty na sali treningowej wylewa z siebie także piosenkarka Lanberry. Znana wokalistka o kryształową kulę powalczy ze swoim tanecznym partnerem Piotrem Musiałkowskim, który do programu „Taniec z Gwiazdami” dołączył w poprzedniej edycji jako partner Magdaleny Narożnej.

Lanberry i Piotr Musiałkowski
Lanberry i Piotr Musiałkowski
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tworzą pierwszą kobiecą parę w historii polskiej odsłony programu „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami”. Na taneczne popisy tego duetu chyba wielu czeka, bo jest to coś, czego jeszcze nie było. Warto wspomnieć, że w 2022 roku na polskim parkiecie „Tańca z Gwiazdami” gościł duet męski, którzy tworzyli Jacek Jelonek oraz tancerz Michał Danilczuk.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

„Fajnie będzie pokazać, że dwie kobiety też potrafią się świetnie bawić na parkiecie. Przecież to program rozrywkowy, nie zawody sportowe. Skoro jednopłciowe pary zarówno męskie jak i kobiece pojawiały się i zostały świetnie przyjęte w zagranicznych edycjach. (…) W historii tańca towarzyskiego kobieco-kobiece i męsko-męskie duety istniały od zawsze. Tańczyli w zadymionych tawernach, nadmorskich barach i pod dachami Paryża. To ma klimat” – mówiła Katarzyna Zillmann w relacji z wydarzenia.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

„Przez całą karierę wioślarską specjalizuję się w nadawaniu rytmu osadzie, więc poczucie rytmu może mi się przydać. Do tego wytrwałość, systematyczność, skupienie na treningach. To wszystko są cechy, które mam zbudowane przez lata i które mogą się sprawdzić także na parkiecie. Poza tym jak już się za coś biorę, to chcę to robić na sto procent” – dodała wioślarka.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Jedną z par, która również zasili nowy sezon tanecznego show to aktorka Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

„Szczerze mówiąc, jestem przerażona. Taniec, jak do tej pory, jest dla mnie najtrudniejszym zadaniem. Profesjonalni tancerze trenują od dziecka. Posiąść tę taneczną technikę i wpleść ją w ciało w tak krótkim czasie to nie lada wyzwanie. Martwię się, że kondycja i wiek dadzą o sobie znać. Ale nic, idziemy za przygodą! Po 40-tce pomyślałam sobie, że jeśli jest coś, czego chciałabym jeszcze doświadczyć, to właśnie ten program” – przyznaje Wiktoria w relacji z wydarzenia.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
