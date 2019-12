Gigi Hadid (24 l.) i Zayna Malika (26 l.) łączy długa historia. Spotkali się po raz pierwszy w 2015 roku i od tamtej pory ich losy stale się przeplatają. Mimo ciągłych powrotów i zerwań Gigi utrzymuje dobre kontakty z mamą Zayna. Czyżby kobieta postanowiła zeswatać tę dwójkę?

Gigi Hadid korzysta z przepisów mamy Zayna Malika

Relacja pomiędzy Gigi Hadid a Zaynem Malikiem nie należała do najprostszych. Sytuacja w ich związku zmieniała się jak w kalejdoskopie i w pewnym momencie nawet fani pogubili się, czy modelka jest z wokalistą w związku. Po wielu rozstaniach i powrotach para na początku tego roku poinformowała, że już nie są ze sobą. Od tamtej pory nie doszło do wielkiego pojednania, jednak wygląda na to, że mogą ponownie się spotykać.

Gigi dodała wskazówkę na swojego Instagrama, mówiącą że jej związek mógł rozpalić się na nowo, a wszystko dzięki rozmowie z mamą Zayna.

Modelka opublikowała kilka fotografii z niedzielnego gotowania w domu, na swoim Instagramie. Gigi ujawniła, że ​​stosuje jeden z przepisów mamy Zayna a fani od razu pomyśleli, że ex para może ponownie spędzać czas.

Niedziela w kuchni: mam zamiar marynować kurczaka z jednego z moich ulubionych przepisów !!! @ mammamalik’s Sałatka makaronowa z kurczakiem w curry. Mam nadzieję, że pewnego dnia podzieli się tym przepisem ze światem – podpisała zdjęcie modelka

Pogawędki pomiędzy Gigi i Trishą mogą oznaczać tylko jedno: Zigi powraca! Jednak inni Internauci są zdania, że modelka i mama Zayna mogły po prostu pozostać dobrymi przyjaciółkami po rozpadzie ich związku.

Czekamy na potwierdzenie od samych zainteresowanych, a tymczasem naprawdę potrzebujemy tego przepisu od mamy wokalisty!

