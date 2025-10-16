times-dark
Adriana Lima, Alessandra Ambrosio… po 25 latach znów na wybiegu VS! Zobacz, jak się zmieniły

Od lat uznawane za najpiękniejsze twarze Victoria's Secret.

Adriana Lima źródło Pinterest

Adriana Lima (2000 rok)

Od lat modelki Victoria’s Secret uznawane są za jedne z najpiękniejszych na świecie. Marka choć od lat tworzy oszałamiające show, nie zapomina o gwiazdach, które uwielbiają ich fani.

Adriana Lima źródło IG/VictoriasSecret

Adriana Lima (2025 rok)

Po wielu latach pracy na wybiegu w modowym show Victoria’s Secret 2025 pojawiły się m.in. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio czy Gigi Hadid.

Adriana Lima (2025 rok)
Alessandra Ambrosio źródło Pinterest

Alessandra Ambrosio (2005 rok)
Alessandra Ambrosio źródło IG/VictoriasSecret

Alessandra Ambrosio (2025 rok)

Alessandra Ambrosio (2025 rok)
Gigi Hadid źródło shutterstock

Gigi Hadid (2015 rok)
Gigi Hadid źródło IG/VictoriasSecret

Gigi Hadid (2025 rok)

Gigi Hadid (2025 rok)
