Adriana Lima, Alessandra Ambrosio… po 25 latach znów na wybiegu VS! Zobacz, jak się zmieniły
Od lat uznawane za najpiękniejsze twarze Victoria's Secret.
/ 16.10.2025 /
źródło Pinterest
1 / 9
Adriana Lima (2000 rok)
Od lat modelki Victoria’s Secret uznawane są za jedne z najpiękniejszych na świecie. Marka choć od lat tworzy oszałamiające show, nie zapomina o gwiazdach, które uwielbiają ich fani.
źródło IG/VictoriasSecret
2 / 9
Adriana Lima (2025 rok)
Po wielu latach pracy na wybiegu w modowym show Victoria’s Secret 2025 pojawiły się m.in. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio czy Gigi Hadid.
3 / 9
Adriana Lima (2025 rok)
źródło Pinterest
4 / 9
Alessandra Ambrosio (2005 rok)
źródło IG/VictoriasSecret
5 / 9
Alessandra Ambrosio (2025 rok)
6 / 9
Alessandra Ambrosio (2025 rok)
źródło shutterstock
7 / 9
Gigi Hadid (2015 rok)
źródło IG/VictoriasSecret
8 / 9
Gigi Hadid (2025 rok)
9 / 9
Gigi Hadid (2025 rok)
KOMENTARZE