Pokaz „Tartuffe”. Zmysłowa Szapołowska i przedziwny Bielenia. Spójrzcie na jego spodnie!
Wyglądał jak mały Aladyn!
Grażyna Szapołowska jak zwykle zachwyciła stylem na premierze spektaklu telewizji „Tartuffe”.
Aktorka pojawiła się w boskiej, iście francuskiej stylizacji.
Grażyna Szapołowska wybrała na tę okazję stylizację w ulubionym, ciemnym kolorze.
Dobrała do niej ciekawą kurtkę w czarno-biały wzór z kontrastowymi rękawami. Całość prezentowała się doskonale!
Grażyna Szapołowska od lat lubi bawić się modą. Jednak wybiera świadomie to, co jej pasuje i nie podąża ślepo za trendami.
Grażyna Szapołowska od lat podkreśla, że jest przeciwniczką sztucznych materiałów…
Aktorka kupuje ubrania tylko z naturalnych tkanin, takich jak: wełna, kaszmir, jedwab, czy też skóra.
Grażyna Szapołowska granatowy sweter z cienkiej wełny uzupełniła kaszmirowymi spodniami i zamszowymi mokasynami ze złotym wędzidłem.
Bartosz Bielenia z kolei postawił na bardzo luźną stylizację.
Prosty t-shirt z nadrukiem dopełnił szerokimi, pasiastymi spodnia w stylu joginów.
Prezentował się bardzo oryginalnie, ale czy jego stylizacja była elegancka?
To już pozostaje kwestią sporną…
