Pokaz „Tartuffe”. Zmysłowa Szapołowska i przedziwny Bielenia. Spójrzcie na jego spodnie!

Wyglądał jak mały Aladyn!

/ 17.09.2025 /
Grażyna Szapołowska, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 

Grażyna Szapołowska jak zwykle zachwyciła stylem na premierze spektaklu telewizji „Tartuffe”. 

Aktorka pojawiła się w boskiej, iście francuskiej stylizacji.

Grażyna Szapołowska, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 

Grażyna Szapołowska wybrała na tę okazję stylizację w ulubionym, ciemnym kolorze. 

Dobrała do niej ciekawą kurtkę w czarno-biały wzór z kontrastowymi rękawami. Całość prezentowała się doskonale!

Grażyna Szapołowska, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 

Grażyna Szapołowska od lat lubi bawić się modą. Jednak wybiera świadomie to, co jej pasuje i nie podąża ślepo za trendami. 

Grażyna Szapołowska, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 

Grażyna Szapołowska od lat podkreśla, że jest przeciwniczką sztucznych materiałów…

Aktorka kupuje ubrania tylko z naturalnych tkanin, takich jak: wełna, kaszmir, jedwab, czy też skóra.

Grażyna Szapołowska, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 

Grażyna Szapołowska granatowy sweter z cienkiej wełny uzupełniła kaszmirowymi spodniami i zamszowymi mokasynami ze złotym wędzidłem. 

Bartosz Bielenia, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 

Bartosz Bielenia z kolei postawił na bardzo luźną stylizację. 

Prosty t-shirt z nadrukiem dopełnił szerokimi, pasiastymi spodnia w stylu joginów.

Bartosz Bielenia, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 

Prezentował się bardzo oryginalnie, ale czy jego stylizacja była elegancka?

To już pozostaje kwestią sporną…

Oskar Jarzombek, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 
Marcin Troński, fot. AKPA.

Premiera spektaklu telewizji "Tartuffe" 
