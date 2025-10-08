Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Na samym Instagramie obserwuje ją aż 2,3 miliona osób. Ostatnio wydała album w elektroniczno-mrocznym stylu, zatytułowany „Światłocienie”. Julia Wieniawa ma teraz bardzo napięty grafik, ale nawet w zabieganym czasie znajduje chwilę na zabieg u kosmetolożki gwiazd — Ewy Olczak-Dziadolki. Czy jak kładzie się na fotel, to nadal jest sympatyczną Julią z Instagrama? Padła zaskakująca odpowiedź.

Julia Wieniawa taka jest naprawdę. Kosmetolożka ujawniła prawdę o aktorce

Ewa Olczak-Dziadolka dba o skórę gwiazd show-biznesu. Chodzą do niej na zabiegi: Grażyna Szapołowska, Julia Wieniawa, Julia „Maffashion” Kuczyńską, Agata Sieramska, czy też Olgą Bołądź. Kosmetolożka w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, jaka naprawdę jest Julia Wieniawa. Okazuje się, że jej ostry wizerunek sceniczny nijak ma się do prywatnej odsłony:

Cenię ją za szczerość. Ona mówi prosto w oczy, co myśli. Jak mi się nie podoba jej piosenka, to od razu jej to mówię. Pięć dni później zaczyna mi się podobać (śmiech). Cenię ją za bezkompromisowość i za pracowitość. Chociaż mówię jej już czasami, że z tą pracowitością, to ona już przegina. Trzeba mieć też trochę focus na siebie ze strony prywatnej — podsumowała Ewa Olczak-Dziadolka.

