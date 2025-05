Wersow nie owijała w bawełnę. W najnowszym wywiadzie zdradziła, kogo uważa za swoją największą konkurencję. Padło nazwisko Julii Wieniawy, a historia, którą przytoczyła, może was zaskoczyć.

Weronika Sowa, znana wszystkim jako Wersow, przez lata wyrosła z roli „dziewczyny Friza” na pełnoprawną influencerkę, artystkę i bizneswoman. Choć od dawna działa na własnych warunkach, rzadko mówi otwarcie o tym, z kim realnie się porównuje. Tym razem zrobiła wyjątek.

W rozmowie z kanałem Dresscode została zapytana, kto jest jej największą konkurencją. Nie rzucała nazwiskami w ciemno – jej odpowiedź była przemyślana i pełna szerszego kontekstu.

Dlaczego uważam że odniosłam sukces? Dlatego że około 10 lat temu nagrywałam story, jak jeszcze w ogóle nie byłam popularna, do piosenki Julki Wieniawy i dodawałam wiesz, że super że zaje*iście, go girl itd. na które mi nie odpowiedziała… Teraz też działam muzycznie, też nagrywam różne materiały na Youtube, jestem influencerką i działam sobie muzycznie (…)

Wersow podkreśliła, że Julia Wieniawa ma ogromny bagaż scenicznego doświadczenia i działa w show-biznesie znacznie dłużej. Mimo to dziś, z perspektywy lat, czuje, że mogą iść łeb w łeb.

Traktuje ją zdrowo jako inspirację i konkurencję, uważam że ona jest na pewno bardzo dużo level’ów doświadczenia wyżej, ponieważ robi to o wiele więcej lat ode mnie, aczkolwiek jeżeli miałabym się z kimś porównać to z nią. I właśnie fajne jest to, że jak są jakieś plejlisty to się tak wymieniamy: czasem ja jestem u góry ona jest pode mną, dlatego uważam to za sukces, kiedy byłam jej ogromną fanką, a teraz mogę z nią w cudzysłowie konkurować – wyznała.