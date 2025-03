Choć od zakończenia zdjęć do „Love Never Lies” minął prawie rok, emocje nie opadły. Grzegorz Milewski i Marta Rentel (znana szerzej jako Marti Renti) weszli do programu jako zakochani faworyci, a wyszli… osobno. Teraz Grześ zdecydował się na szczerą rozmowę w podcaście RMF FM, gdzie ujawnił, jak naprawdę wyglądała ich relacja, co ją rozbiło i jak dziś reaguje na medialne wypowiedzi influencerki.

Grzegorz Milewski był gościem podcastu „Szczerze ci powiem” prowadzonego przez Kaję Gołuchowską. W szczerej rozmowie wrócił do wydarzeń z reality show, które zdefiniowało jego medialny wizerunek. Jak mówi, nie ma sobie nic do zarzucenia i jest pogodzony z tym, co się wydarzyło.

,,Nie miałem w głowie, że spadnie na mnie fala hejtu, bo nie mam sobie nic do zarzucenia” – podkreślił Grześ w podcaście RMF FM.

Zapytany o przyczyny rozstania z Martą Rentel, nawiązał do momentu, który dla wielu widzów był przełomowy – poznania przez Martę singla- Kuby.

To był tylko taki bodziec, którego nie mieliśmy okazji doświadczyć na co dzień.(…) Nie było takiej sytuacji, żeby jakaś 3 osoba miała na tę relację wpływ. Wydaje mi się że to był główny bodziec który zapoczątkował te rzeczy, jakie się kumulowały.– wyznał.

W ostatnich tygodniach Marta Rentel wielokrotnie wypowiadała się o swoim byłym partnerze w mediach. Grześ nie ukrywa, że jest mu przykro, gdy tego słucha.

,,Ona nie musi się tłumaczyć, nie trzeba iść od razu na wywiad i opowiadać o mnie jakieś rzeczy„ – powiedział z wyraźnym zawodem w głosie. ,,Nie żyję tym na co dzień, chcę robić swoje rzeczy, które dają mi przyjemność i rozwój„ – dodał, dając jasno do zrozumienia, że temat jest dla niego zamknięty.

W rozmowie padło też pytanie o intencje Marty – czy niektóre z jej wypowiedzi są próbą publicznego oczyszczenia wizerunku? Grzegorz był powściągliwy, ale szczerze przyznał:

Nie wiem, czy z premedytacją, ale wygląda to tak, jakby chciała się oczyścić. Ja bym chciał, żeby temat z jej strony został zamknięty.

Po rozstaniu Grześ postawił na siebie. Wyruszył w podróż po Europie kamperem, zaczął dzielić się swoimi przemyśleniami w social mediach i zyskał spore grono oddanych obserwatorów. Jak mówi, to był dla niego czas odbudowy i samoakceptacji.