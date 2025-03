Trzecia edycja „Love Never Lies” wywołała ogromne emocje, a w centrum dramy znaleźli się Kasia i Paweł. Prowadząca program Maja Bohosiewicz skomentowała ich historię i zdradziła, czego sama nigdy nie zrobiłaby partnerowi.

Maja Bohosiewicz zdradza sekrety „Love Never Lies”! „To nie są moje rzeczy…”

Nikt nie spodziewał się, że trzecia edycja show Netfliksa zrobi aż takie zamieszanie. Skandale, łzy, dramaty i zdrady – ten sezon miał wszystko, co potrzebne, by wzbudzić emocje. Maja Bohosiewicz, która pełni rolę prowadzącej, przyznała, że sama była zaskoczona sukcesem programu.

Bałam się trochę, czy 3. edycja, to nie będzie taki odgrzewany kotlet. Ale wjechał na takiej petardzie! (…) Weszliśmy do global 10 Netfliksa i nikt się nie spodziewał takiego sukcesu – powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

Nie da się ukryć, że najbardziej kontrowersyjną historią tej edycji był związek Kasi i Pawła. Podczas programu kobieta dowiedziała się, że jej mąż zdradzał i… wciąż zdradza ją z mężczyznami. To odkrycie wstrząsnęło widzami i wywołało lawinę komentarzy w sieci.

Ostatecznie para zdecydowała się na rozwód, jednak – ku zaskoczeniu wszystkich – rozstali się w zgodzie i nadal mieszkają razem!

Maja Bohosiewicz, która od początku śledziła ich historię, ma do sprawy nieco inne podejście niż oburzeni internauci:

Mam nadzieję, że znajdą szczęście i bym nie wieszała psów na tym Pawle. Nie nam to oceniać. Skoro Kasia potrafi mu wybaczyć i rozstać się w przyjaźni, to tym bardziej powinniśmy to uszanować – powiedziała.