W niedzielę na Netflxie pojawił się odcinek „reunion” – „Love never lies”. Podczas tego odcinka pary ujawniały, czy wciąż są razem pół roku po wyjściu z programu. MartiRenti i Grześ powiedzieli, że rozstali się niemal od razu po programie – to on wyprowadził się z mieszkania na jej prośbę.

Podczas „reunion” Marta próbowała pokazać wszystkim, jak bardzo jest teraz szczęśliwa, co wielu widzom się nie spodobało. Do tego zakrzykiwała i przerywała Grzesiowi podczas reunion. Był nawet moment, kiedy chciał podziękować jej za wspólnie spędzony czas, a influencerka przerwała i powiedziała: „Źle robisz trochę, musisz gadać o sobie a nie o naszej relacji”.

Przyznała, że jest w nowym związku, ale na razie nie chce zdradzać, z kim się spotyka od kilku miesięcy. Chodzą plotki, że to niejaki Bartosz Woźniak, ale nie mamy na to żadnego potwierdzenia, a mężczyzna ma konto zamknięte na Instagramie. Internauci śmieją się, że Marta przygotuję dla niego umowę na wypromowanie go w mediach społecznościowych.

Także Grzegorz Milewski potwierdził, że od kilku miesięcy się z kimś spotyka. Natomiast już od dłuższego czasu chodziły plotki, że tajemniczą kobietą jest Ewa Zawada, TikTokerka, która miesiąc temu poinformowała o rozstaniu z mężem. Pobrali się w lipcu 2022 roku.

Dwa miesiące temu rozstałam się z moim mężem. Była to moja decyzja. Jesteśmy w trakcie rozwodu i oboje staramy się poukładać swoje życie na nowo. Jest to jedyne oficjalne oświadczenie, które składam, ponieważ nie chcę robić wokół tego medialnego szumu. Jest to sprawa bardzo delikatna – oświadczyła TikTokerka.

TikTokowi detektywi od tygodni węszą nowy związek Grzegorza i Ewy. Według nich razem wypoczywali na Bali, a dowodem na to ma być zdjęcie Zawady w czapce Milewskiego. Do tego wielu twierdzi, że zdjęcia z Dnia Kobiet były robione w tej samej okolicy.

Z kolei Marta podczas ostatniego wywiadu dla Pomponika tak skomentowała nowy związek Grzesia: