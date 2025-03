„Love Never Lies” to jeden z najchętniej oglądanych reality show w Polsce. Burzliwe emocje, zdrady i wykrywacz kłamstw przyciągają widzów jak magnes. Ale to nie tylko dramaty uczestników wzbudzają zainteresowanie. Od pierwszego odcinka i w każdym sezonie ogromne emocje budzi także garderoba Mai Bohosiewicz!

Każdy look prezenterki to dopracowana stylizacja – często warta fortunę. W sieci pojawiały się już kalkulacje internautów, którzy oszacowali, że koszt jednej jej kreacji to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych! Ale czy te wszystkie luksusowe ubrania rzeczywiście należą do niej?

Fani od dawna zastanawiali się, czy prowadząca inwestuje fortunę w swoje stylizacje, czy może są one wypożyczone na potrzeby show. Maja postanowiła rozwiać wątpliwości.

To nie są moje rzeczy. Niektóre były oczywiście z mojej prywatnej szafy. Najczęściej była to biżuteria vintage, którą kolekcjonuję. – wyznała szczerze w rozmowie z Super Expressem.

Za jej spektakularne stylizacje odpowiada stylistka Magda Sekrecka.

Po ogromnym sukcesie programu widzowie pytają, czy będzie kolejny sezon. Maja Bohosiewicz nie kryje, że show cieszy się rekordową oglądalnością, ale oficjalnej decyzji jeszcze nie ma.

Czy zobaczymy ją ponownie w luksusowych stylizacjach na ekranie? Wszystko na to wskazuje!