Aggie Lal, czyli Agnieszka Lal to znana polskim widzom prowadząca programu „Prince Charming Polska”, która właśnie została mamą! Blogerka i podróżniczka, która od lat mieszka w Los Angeles podzieliła się niezwykle osobistym momentem ze swojego życia. Na Instagramie opublikowała poruszające, czarno-białe zdjęcia z domowego porodu.

„Hello world, meet Jagger Lal Riglin” – napisała, ogłaszając światu narodziny swojego syna.

Kaczorowska i Pela ROZWODZĄ SIĘ! W takich byli humorach (WIDEO)

Aggie została mamą

Na fotografiach, które obiegły sieć widać Agnieszkę w trakcie porodu w wannie, która jest wspierana przez swojego obecnego partnera Jacoba Riglina. Para otoczona jest światłem świec, a w tle czuwać ma również ich pies. Kadry są niezwykle intymne, pełne emocji, miłości i spokoju.

Fani influencerki oraz jej znajomi z branży szybko zasypali profil gratulacjami. Marcelina Zawadzka napisała pod postem:

GRATULACJE mamy tego aniołka tu piękna siłaczka z Ciebie widać, że pomimo bólu do pięknej ,,ceremonia” albo ,,festiwal” (ja tak tołam zwana) teraz Świat będzie jeszcze piękniejszy! pełniejsze i wynikające

To cudne narodziny dla Twojego uznania całej 3ki .

Natomiast Natalia Siwiec napisała:

Nareszcie bądźcie zdrowi i szczęśliwi, piękni ludzie najpiękniejsza podróż właśnie się rozpoczęła.

Ulubieńcy widzów zostali rodzicami! Znamy płeć i imię maluszka

Prezenterka z krwi i kości

Agnieszka Lal urodziła się w Warszawie, a swoją przygodę z mediami rozpoczęła już jako siedmiolatka w radiowej Czwórce. W wieku 14 lat została współprowadzącą popularnego programu młodzieżowego „Rower Błażeja” w TVP1, a później dołączyła do redakcji programu „Raj”. Widzowie mogli ją również oglądać w licznych reklamach.

Później, a dokładnie w 2021 roku została prowadzącą „Prince Charming Polska” . Pierwsza edycja programu cieszyła się dużą popularnością, lecz emisja nie została przedłużona. Program wygrał Oliwer Kubiak. Do dziś z Jackiem Jelonkiem tworzą szczęśliwy związek. Po programie Aggie postanowiła pójść własną drogą i porzuciła telewizję i ruszyła w świat. To właśnie podróże odmieniły jej życie i dały jej nową tożsamość.

Chudziutka jak niteczka Liszowska na premierze. Jej odważny dekolt przyciągał wszystkie spojrzenia