Gwiazda TVN wyśmiała czułości Zilmann i Lesar. Wideo stało się viralem
Nie jest żadną tajemnicą, że „Taniec z gwiazdami” to nie tylko parkiet, błysk fleszy i walka o Kryształową Kulę. To także wiele domysłów, plotek i teorii widzów, którzy z sezonu na sezon z taką samą pasją śledzą choreografie, co potencjalne romanse między uczestnikami.
Jeszcze niedawno Internet żył hipotetyczną „chemią” między Julią Żugaj a Wojciechem Kuciną, a wiosną rzekomo „zbyt bliską” relacją Filipa Gurłacza i Agnieszki Kaczorowskiej. Obie pary oczywiście szybko ucięły spekulacje.
Nowa edycja „TzG” i romanse
Po ostatnim sezonie show w centrum uwagi znalazł się kolejny duet: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Powód? Nagrania z after party, na których można było zobaczyć nieco więcej czułości niż zwykle między tancerką a wioślarką. Idealne paliwo dla internetu. Tym bardziej że moment ten zbiegł się z informacją o rozstaniu Kasi Zillmann z Julią Walczak.
Fani zaczęli od razu spekulować, że coś z pewnością łączy panie. Na pewnym forum dyskusyjnym został założony specjalny watek dotyczący ich relacji. Co nowy komentarz zaczęły pojawiać się coraz mocniejsze i bardzo rzetelnie sprawdzane informacje.
Agnieszka Skrzeczkowska skomentowała plotki o Zillmann i Lesar
W całym wirze plotek głos zabrała również Agnieszka Skrzeczkowska, znana z ciętego humoru i dystansu do show-biznesu Agnieszka była uczestniczką programu w innej stacji. Wrzuciła do sieci krótkie wideo, a podpis pod nim był tak wymowny, że internet parsknął śmiechem:
Kiedy dzwonią z ‘TzG’ i namawiają mnie, żebym puściła swoją żonę do programu.
Trudno o bardziej wymowny komentarz.
Warto przypomnieć, że Agnieszka i jej ukochana, Karolina to jeden z najbardziej lubianych duetów polskiego Internetu. Dziewczyny dały się poznać m.in. w „Top Model” czy „Love Never Lies”, gdzie zresztą… wygrały cały program.
