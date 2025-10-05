Karolina i Agnieszka z „LNL” WZIĘŁY ŚLUB! Takiej ceremonii w polskim show-biznesie jeszcze nie było (FOTO)

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska wzięły ślub!

W życiu Karoliny i Agnieszki wreszcie nastał ich wielki dzień. Panie stanęły na ślubnym kobiercu we Włoszech i powiedziały sobie „tak”. Jak widać, uroczystość odbyła się w plenerze z bajecznym widokiem, a całość dopełniły dekoracje z kwiatów czy kolorowe wybuchy z dymu. Przy okazji panie zdradziły, że teraz są „Mrs. Skrzeczkowskie”, co oznacza, że to Karolina przyjęła nazwisko swojej żony.

Warto wspomnieć, że polskie prawo nie dopuszcza możliwości ślubu między osobami tej samej płci, dlatego w naszym kraju nie można sformalizować takich relacji.