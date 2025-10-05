Karolina i Agnieszka z „LNL” WZIĘŁY ŚLUB! Takiej ceremonii w polskim show-biznesie jeszcze nie było (FOTO)

times-dark
Kozaczek
Karolina i Agnieszka z „LNL" WZIĘŁY ŚLUB! Takiej ceremonii w polskim show-biznesie jeszcze nie było

Celebrytki zdradziły, czyje nazwisko wybrały.

Agnieszka Skrzeczkowska Karolina Brzuszczyńska Love Never Lies Polska ślub
05.10.2025
akpa20230525_kmag14_en_7843 źródło AKPA

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska to jedna z najpopularniejszych par kobiecych w polskim show-biznesie. Panie dały się poznać szerszej publiczności w takich programach jak: „Top Model” oraz w „Love Never Lies Polska”, gdzie akurat zwyciężyły. Poza tym prężnie rozwijają swoje social media, skąd są dobrze znane.

W życiu Karoliny i Agnieszki wreszcie nastał ich wielki dzień. Panie stanęły na ślubnym kobiercu we Włoszech i powiedziały sobie „tak”. Jak widać, uroczystość odbyła się w plenerze z bajecznym widokiem, a całość dopełniły dekoracje z kwiatów czy kolorowe wybuchy z dymu. Przy okazji panie zdradziły, że teraz są „Mrs. Skrzeczkowskie”, co oznacza, że to Karolina przyjęła nazwisko swojej żony.

 

Warto wspomnieć, że polskie prawo nie dopuszcza możliwości ślubu między osobami tej samej płci, dlatego w naszym kraju nie można sformalizować takich relacji.

Efektami swoich specjalnych projektów sukien ślubnych podzieliła się również projektantka, która nie tylko pokazała suknie dziewczyn, ale również kulisy ich tworzenia.

Zrzut ekranu 2025-10-05 141634 źródło Fot. @prisminal/ Instagram/kujawa.patrycja_designer/way.of.blonde/maschines

Karolina i Agnieszka postawiły na wyjątkowe projekty, które z pewnością zrobiły niezłą furorę. Obie zdecydowały się na białe, długie suknie z tiulem i zdobieniami w formie kwiatów, ale każda o innym fasonie.

Zrzut ekranu 2025-10-05 140726 źródło Instagram/maschines

„W samolocie były trzy walizki, pies i dwie suknie ślubne. Miało być trudno – stres, logistyka, emocje. A wyszło spokojnie. Cicho. Pięknie. Trochę jak w naszym życiu…” –  pisała Skrzeczkowska.

Zrzut ekranu 2025-10-05 140711 źródło Instagram/way.of.blonde/maschines

„Ja jestem wściekła, jest to bardzo ograniczające, a jeszcze jakby u nas pojawiły się dzieci, to tym bardziej. Matka jest tylko jedna, to jest straszne. Gdy dziecku coś się dzieje, czy odebrać dziecko, to jest duży problem. Zwłaszcza że większość państw w Europie już te prawo mają uregulowane, są związki partnerskie, a nasza Polska jak zwykle na szarym końcu. Jak już wszyscy będą mieli, to może my się zdecydujemy” – mówiła kiedyś  Skrzeczkowska w rozmowie z nasza redakcją.

