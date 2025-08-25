Helena Englert jest córką znanej aktorskiej pary Beaty Ścibakówny i Jana Englerta. Ostatnio kobieta podzieliła się z internautami przeuroczą fotografią. Widać na niej jak razem z ojcem celebrują radosne chwile podczas koncertu. Razem bawili się podczas jednego z wydarzeń muzycznych w ramach trasy Męskiego Grania. Aktorka wrzuciła do sieci bardzo zabawny opis, który rozbawił jej fanów…

Jan Englert dał mu niezwykłą szansę! Zagrał „HAMLETA”. Kim jest 22-letni Hugo Tarres?

Helena Englert była na koncercie ze znanym ojcem.  Wstawiła do sieci przeurocze zdjęcie!

Helena Englert uwielbia dzielić się z fanami kadrami z życia codziennego. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym pozuje z wybitnym aktorem, prywatnie ojcem — Janem Englertem. Fotografia zdobyła uznanie fanów, którym bardzo spodobały się zabawny opis pod zdjęciem:

Jakiś pan podszedł do mnie wczoraj na „Męskim” po zdjęcie. Podobno aktor. Nie wiem, o co cho — podkreśliła Helena Englert. 

Helena Englert chciała powiększyć usta dla roli. Teraz wyjaśnia, dlaczego odpuściła ten pomysł

Jan Englert obsadził żonę i córkę w głównych rolach w nowym spektaklu. Widzowie OBURZENI!

Internauci byli zachwyceni wspólnym kadrem Jana Englerta i Heleny Englert. Nie szczędzili im ciepłych słów. Wspomnieli również o zabawnym opisie pod zdjęciem aktorki oraz podobieństwie, które łączy ojca z córką:

  • Wspaniały pan, pozdrawiam go,
  • Cudowny aktor, ale miałaś szczęście, cudowni,
  • Uszanowanie i ukłony dla całej rodziny,
  • To najlepszy aktor ever, zazdro!
  • Uwielbiam twojego tatę, ciebie też. Super rodzinka — pisali internauci pod zdjęciem Heleny Englert. 
Jan Englert, Helena Englert, fot. Instagram.

Jan Englert, Helena Englert, fot. Instagram.

Paweł Brzeszcz, Helena Englert, fot. Gałązka/AKPA.

Paweł Brzeszcz, Helena Englert, fot. Gałązka/AKPA.

pasekkozak