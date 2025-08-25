Helena Englert jest córką znanej aktorskiej pary Beaty Ścibakówny i Jana Englerta. Ostatnio kobieta podzieliła się z internautami przeuroczą fotografią. Widać na niej jak razem z ojcem celebrują radosne chwile podczas koncertu. Razem bawili się podczas jednego z wydarzeń muzycznych w ramach trasy Męskiego Grania. Aktorka wrzuciła do sieci bardzo zabawny opis, który rozbawił jej fanów…

Helena Englert była na koncercie ze znanym ojcem. Wstawiła do sieci przeurocze zdjęcie!

Helena Englert uwielbia dzielić się z fanami kadrami z życia codziennego. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym pozuje z wybitnym aktorem, prywatnie ojcem — Janem Englertem. Fotografia zdobyła uznanie fanów, którym bardzo spodobały się zabawny opis pod zdjęciem:

Jakiś pan podszedł do mnie wczoraj na „Męskim” po zdjęcie. Podobno aktor. Nie wiem, o co cho — podkreśliła Helena Englert.

