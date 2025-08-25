Helena Englert poszła z ojcem na koncert i się zaczęło! „Jakiś pan podszedł do mnie i…”
Młoda aktorka wszystko opowiedziała fanom!
Helena Englert jest córką znanej aktorskiej pary Beaty Ścibakówny i Jana Englerta. Ostatnio kobieta podzieliła się z internautami przeuroczą fotografią. Widać na niej jak razem z ojcem celebrują radosne chwile podczas koncertu. Razem bawili się podczas jednego z wydarzeń muzycznych w ramach trasy Męskiego Grania. Aktorka wrzuciła do sieci bardzo zabawny opis, który rozbawił jej fanów…
Jan Englert dał mu niezwykłą szansę! Zagrał „HAMLETA”. Kim jest 22-letni Hugo Tarres?
Helena Englert była na koncercie ze znanym ojcem. Wstawiła do sieci przeurocze zdjęcie!
Helena Englert uwielbia dzielić się z fanami kadrami z życia codziennego. Ostatnio wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym pozuje z wybitnym aktorem, prywatnie ojcem — Janem Englertem. Fotografia zdobyła uznanie fanów, którym bardzo spodobały się zabawny opis pod zdjęciem:
Jakiś pan podszedł do mnie wczoraj na „Męskim” po zdjęcie. Podobno aktor. Nie wiem, o co cho — podkreśliła Helena Englert.
Helena Englert chciała powiększyć usta dla roli. Teraz wyjaśnia, dlaczego odpuściła ten pomysł
Jan Englert obsadził żonę i córkę w głównych rolach w nowym spektaklu. Widzowie OBURZENI!
Internauci byli zachwyceni wspólnym kadrem Jana Englerta i Heleny Englert. Nie szczędzili im ciepłych słów. Wspomnieli również o zabawnym opisie pod zdjęciem aktorki oraz podobieństwie, które łączy ojca z córką:
- Wspaniały pan, pozdrawiam go,
- Cudowny aktor, ale miałaś szczęście, cudowni,
- Uszanowanie i ukłony dla całej rodziny,
- To najlepszy aktor ever, zazdro!
- Uwielbiam twojego tatę, ciebie też. Super rodzinka — pisali internauci pod zdjęciem Heleny Englert.
<a href="https://meinestadtkleinanzeigen.de/backlinks-online-kaufen-in-dusseldorf/" class="url" rel="ugc external nofollow">https://meinestadtkleinanzeigen.de/</a> | 26 sierpnia 2025
This is such a valuable article! 👏 I really like how you’ve managed to explain the topic in a clear and practical way—it feels authentic and easy to relate to. Reading it gave me some new perspectives that I can actually apply. I’m especially interested in content like this because at meinestadtkleinanzeigen.de we’re running a classifieds and directory platform in Germany that connects people with services, businesses, and opportunities across many categories. Insights like yours remind me how powerful it is when knowledge and connections come together. Thanks for sharing—looking forward to more of your work! 🚀
<a href="http://profis-vor-ort.de" class="url" rel="ugc external nofollow">profis-vor-ort.de</a> | 25 sierpnia 2025
Great article, thanks for sharing such valuable insights! 🙌 I really appreciate the way you explained the topic so clearly and made it easy to understand. It’s rare to find content that is both informative and practical like this. By the way, I recently came across a helpful platform called profis-vor-ort.de — it connects people quickly with local experts and services in Germany. I think it could be a great resource for anyone interested in finding trustworthy professionals nearby. Keep up the great work, I’ll definitely be following your future posts!