Honorata Skarbek podzieliła się nagle ze swoimi fanami zdjęciem tuż po operacji nos. Choć mogłoby się wydawać, że artystka zdecydowała się na poprawkę estetyczną, to nic z tego. Zabieg, który przeszła był związany z jej wieloletnim uzależnieniem i miał poprawić komfort życia. Dowiedz się, z czym borykała się Skarbek!

Honorata Skarbek przeszła zabieg septokonchoplastyki

Honorata Skarbek, to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Artystka poza działalnością muzyczną działa aktywnie na social mediach, gdzie chętnie dzieli się ze swoimi obserwatorami swoim życiem prywatnym.

Tym razem wokalistka zaskoczyła wyznaniem na temat operacji nosa. Właśnie opublikowała zdjęcie już po zabiegu i tym samym zdradziła, że to nie jedyny zabieg, który ją jeszcze czeka. Operacja, którą jednak teraz przeszła nazywa się septokonchoplastyka. Choć nazwa brzmi jak jakieś zaklęcie i zabieg może wydawać się bardzo skomplikowany, to chodzi o wyprostowanie skrzywionej przegrody nosowej i zmniejszeniu przerośniętych małżowin nosowych, co w efekcie ma poprawić oddychanie.

Moje plany na najbliższe 2-3 tygodnie to odpoczynek i rekonwalescencja… Nie, że jakoś chętnie, ale nie mam wyjścia. W tym roku muszę uporządkować resztę swoich spraw zdrowotnych i zaplanowałam dwie operacje, jedną mam już z głowy – napisała na Instastory.

Zaraz po tym wokalistka udostępniła filmik, w którym opowiada dokładnie o swoich problemach z nosem i mocnym uzależnieniu. Jak się okazuje, jej przypadłość była już na tyle męcząca, że zmuszona była zdecydować się na zabieg.