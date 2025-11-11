Magda Gessler jest uznawana za jedną z najbarwniejszych osób w polskim show-biznesie. Słynna restauratorka i gospodyni programu „Kuchenne rewolucje” w tym roku zaszalała z cenami w swoim lokalu. Fani słodkich przysmaków będą musieli słono zapłacić za jej rogaliki świętomarcińskie w Słodkim Słonym. Cena wzrosła aż o 10 procent. Niektórzy będą zszokowani tym, ile teraz kosztują łakocie…

Magda Gessler zaszalała z ceną za rogale świętomarcińskie. Zwala z nóg!

Magda Gessler promuje polską kuchnię w swoich restauracjach. Nic więc dziwnego, że z okazji Dnia Świętego Marcina i Dnia Niepodległości, który przypada 11 listopada, postanowiła podzielić się z klientami pysznymi rogalikami. Jednak cena w tym roku może zmrozić nawet najwierniejszych fanów, ponieważ za jeden słodki rogalik Magda Gessler zażyczyła sobie 39 złotych. Dla porównania rok temu ten sam rogalik kosztował 35 złotych.

