Ile? Taką fortunę Magda Gessler każe sobie płacić za rogale marcińskie!
Magda Gessler jest uznawana za jedną z najbarwniejszych osób w polskim show-biznesie. Słynna restauratorka i gospodyni programu „Kuchenne rewolucje” w tym roku zaszalała z cenami w swoim lokalu. Fani słodkich przysmaków będą musieli słono zapłacić za jej rogaliki świętomarcińskie w Słodkim Słonym. Cena wzrosła aż o 10 procent. Niektórzy będą zszokowani tym, ile teraz kosztują łakocie…
Magda Gessler zaszalała z ceną za rogale świętomarcińskie. Zwala z nóg!
Magda Gessler promuje polską kuchnię w swoich restauracjach. Nic więc dziwnego, że z okazji Dnia Świętego Marcina i Dnia Niepodległości, który przypada 11 listopada, postanowiła podzielić się z klientami pysznymi rogalikami. Jednak cena w tym roku może zmrozić nawet najwierniejszych fanów, ponieważ za jeden słodki rogalik Magda Gessler zażyczyła sobie 39 złotych. Dla porównania rok temu ten sam rogalik kosztował 35 złotych.
Magda Gessler tłumaczy się z wysokich cen w cukierni
Magda Gessler sprzedaje swoje wyroby cukiernicze w wysokich cenach. Swoją decyzję tłumaczy tym, że zależy jej na jakości składników, których używa do wszystkich wypieków. Magda Gessler stawia bowiem na wysokiej jakości masło, biały mak oraz liczne bakalie, które wypełniają rogaliki świętomarcińskie po brzegi.
Lara Gessler w „Słodki Słony”
Lara Gessler w rozmowie z Plejadą odniosła się do medialnych doniesień. Córka słynnej restauratorki powiedziała wprost, z czego wynikają wysokie ceny wypieków w Słodkim Słonym. Zdradziła przy okazji, jak działa biznes, który współprowadzi z matką:
Dla tego samego powodu, dlaczego mąka, jajko, benzyna, wszystko jest droższe. Wszystko drożeje w kosmicznym tempie. No i efekt jest wszędzie taki sam. I w sklepach, i w cukierniach, i w restauracjach, wszędzie. […] Każdy może wybrać to, co mu pasuje. Na tym polega wolny rynek — powiedziała Lara Gessler.