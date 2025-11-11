Syn Edyty Górniak pokazał nową partnerkę. To dla niej stracił głowę Allan
Allan Krupa poszedł w ślady znanej matki — Edyty Górniak i tak jak ona jest związany z branżą muzyczną. Młody mężczyzna na początku debiutował jako DJ, a dziś z powodzeniem nagrywa własne utwory i jest raperem oraz producentem. Swego czasu głośniej niż o jego muzyce było na temat rozstania z Nicol Pniewską. Okazuje się, że syn Górniak długo nie rozpaczał po zakończeniu miłosnej relacji… Już odnalazł szczęście u boku innej kobiety.
Związek Katarzyny Zillmann wisi na włosku. Dziewczyny miały wiele planów…Kim jest Julia Walczak?
Allan Krupa długo nie rozpaczał po rozstaniu. Dziś ma nową wybrankę serca
Allan Krupa i Nicol Pniewski tworzyli jedną z najzgodniejszych par polskiego show-biznesu. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu i zakończyła się głośną aferą. Padały wzajemne oskarżenia i przykre słowa. Po zakończeniu miłosnej relacji producent muzyczny przez dłuższy czas pozostawał singlem. Niedawno wrzucił jednak nowe zdjęcie, na którym widać, że tajemnicza blondynka zawróciła mu w głowie…
Polskie gwiazdy w Dubaju! Oni nie wyobrażają sobie innego miejsca na wypoczynek
Zillmann 14 lat temu. To nieprawdopodobne, jak wyglądała w długich włosach (FOTO)
Allan Krupa wybrał się na sushi z tajemniczą blondynką
Allan Krupa zdecydował się pójść z nową ukochaną na romantyczną kolację. Padło na sushi. Zakochani zajadali się rybą z ryżem w gustownej restauracji, o czym nie zapomniał wspomnieć syn Edyty Górniak w jednej z relacji na Instagramie. Myślicie, że ich relacja przetrwa próbę czasu? Syn Edyty Górniak dodał zdjęcie blondynki, stojącej na tle gór. Opatrzył je serduszkiem, co nie pozostawia złudzeń dotyczących ich relacji. Na razie jednak nie zdecydował się Pokazać twarzy nowej wybranki serca. Na to fani będą musieli jeszcze zaczekać.
Allan Krupa szczerze o relacji z matką
Allan Krupa w jednym z wywiadów wspomniał o bliskiej więzi, która łączy go z matką — Edytą Górniak. Okazuje się, że raper zawsze może liczyć na wokalistkę i chętnie podejmuje z nią często niełatwe tematy. Ceni sobie bliskość ich wspólnej relacji:
Jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że ma na mnie dobry wpływ, mamy niesamowite zaufanie do siebie oraz bardzo dobry i zdrowy kontakt, ale również dlatego, że ma pozytywny wpływ na innych ludzi i dobre relacje z nimi. Nigdy na przykład nie spotkałem osoby, która by się z nią nie dogadała. Każdy mi jej zazdrości — wspomniał Allan Krupa w rozmowie z „Super Expressem”.