Allan Krupa poszedł w ślady znanej matki — Edyty Górniak i tak jak ona jest związany z branżą muzyczną. Młody mężczyzna na początku debiutował jako DJ, a dziś z powodzeniem nagrywa własne utwory i jest raperem oraz producentem. Swego czasu głośniej niż o jego muzyce było na temat rozstania z Nicol Pniewską. Okazuje się, że syn Górniak długo nie rozpaczał po zakończeniu miłosnej relacji… Już odnalazł szczęście u boku innej kobiety.

Allan Krupa długo nie rozpaczał po rozstaniu. Dziś ma nową wybrankę serca

Allan Krupa i Nicol Pniewski tworzyli jedną z najzgodniejszych par polskiego show-biznesu. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu i zakończyła się głośną aferą. Padały wzajemne oskarżenia i przykre słowa. Po zakończeniu miłosnej relacji producent muzyczny przez dłuższy czas pozostawał singlem. Niedawno wrzucił jednak nowe zdjęcie, na którym widać, że tajemnicza blondynka zawróciła mu w głowie…

