We wtorek odbyła się oficjalna premiera filmu „Seks dla opornych”, w którym w głównych rolach zobaczymy uznanych aktorów – między innymi Ilonę Ostrowską i Piotra Adamczyka. Twórcy filmu postawili również na świeżą energię młodych talentów – w obsadzie znaleźli się Helena Englert czy Mikołaj Matczak.

Jak układała się współpraca pomiędzy doświadczonymi aktorami a przedstawicielami młodszego pokolenia? Zapytaliśmy o to samych zainteresowanych! W rozmowie z dziennikarzem Kozaczka Piotr Adamczyk został zapytany, jak współpracowało mu się z Heleną Englert. Odpowiedział bez wahania:

Bardzo dobrze. W ogóle z całym pokoleniem młodych aktorów w mniejszych i w większych rolach. Dużo jest młodych aktorów, z którymi się spotkałem – zaczął aktor.

Wskazał też, że „to, że są młodzi, wcale nie znaczy, że są mniej doświadczeni”. Co więcej, aktorzy młodszego pokolenia, wprowadzili do filmu świeżej energii.

To trudne jest do powiedzenia. Dobrze nam się grało, bo była dobra atmosfera, ale to prawda. Zwłaszcza gdy się gra komedie, taka swoboda musi być – podsumował Adamczyk.

Jak dodał, reżyser filmu, Rafał Skalski, bardzo umiejętnie wprowadził aktorów w swoją konwencję filmu podczas prób. Według aktora owe próby były też idealną okazją do poznania się, wprowadzenia własnych pomysłów oraz poprawienia scenariusza, tak, by wszystko było zgodną, a zarazem zabawną komedią.