Maja Bohosiewicz wczoraj poinformowała fanów, że niw wystąpi w niedzielnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. Influencerka musiała zrezygnować z show Polsatu z powodu poważnego urazu żeber i okostnej. Jeszcze przed smutną wiadomością udało nam się porozmawiać z Mają Bohosiewicz, która tak skomentowała nam odcinek z udziałem jej siostry Soni oraz córki Leoni. Wspomniała o tym, czy kiedykolwiek była o nią zazdrosna!

Maja Bohosiewicz szczerze o relacji z siostrą. Czy była o nią zazdrosna?

Maja Bohosiewicz w rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, że ma bardzo bliską relację z Sonią Bohosiewicz od kiedy pamięta. Bardzo się cieszyła, że jej siostra śpiewała podczas jej tańca z Albertem Kosińskim i córką — Leonią. Był to dla Mai Bohosiewicz bardzo poruszający moment:

Sonia jest mi taką jedną z najbliższych osób na świecie. Myślę, że jako kobieta jest mi w ogóle najbliższa. Wiadomo, że mam też córkę, ale to jeszcze nie jest aż taka dojrzała relacja. Na to jeszcze przyjdzie czas, bo moja córeczka jest jeszcze malutką dziewczynką, a z Sonią mam taką prawdziwą, najpiękniejszą przyjaźń, jaką można sobie wyobrazić — podkreśliła Maja Bohosiewicz.

