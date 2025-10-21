Piotr i Agata Rubikowie zamienili luksusowy warszawski Wilanów na willę w Miami. Para mieszka tam od ponad dwóch lat i na co dzień chętnie korzysta z uroków słonecznego miejsca. Ich córki chodzą do zagranicznej prywatnej szkoły, w której rodzice słono płacą za ich wykształcenie. Ostatnio Agata Rubik po odebraniu córek z festiwalu pochwaliła się zabawnym zdarzeniem. Internauta nie krył oburzenia z powodu jej słów.

Agata Rubik chętnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Ostatnio wrzuciła do sieci relację, na której powiedziała, że zmieniła swój harmonogram snu. Okazuje się, że żona Piotra Rubika zauważyła, że jest bardziej produktywna i lepiej się czuje, gdy śpi mniej: 

Odebrałam dzieci o 4 nad ranem z festiwalu, o 5 gotowałam pierogi, a o 9.30 byłam już znowu na nogach. Nie wiem, w czym tkwi sekret, ale to już kolejny raz, kiedy zauważyłam, że mam znacznie więcej energii i lepszy humor jak śpię mniej. Tylko nie piszcie mi, że to dlatego, że Piotr wyjechał, bo to nieprawda — napisała na Instagramie Agata Rubik.

Jeden z internautów mocno się zdenerwował po słowach Agaty Rubik. Stwierdził, że kobieta jest bardziej wypoczęta nie z powodu mniejszej ilości snu, ale przez to, że nie pracuje zawodowo. Padły mocne słowa:

Bo do pracy nie chodzisz… — podsumował. 

Agata Rubik nie mogła powstrzymać się od komentarza. Odpowiedziała internaucie w charakterystycznym dla siebie ironicznym stylu:

No i mamy rozwiązanie, najważniejsze, że to nie żadna choroba — podkreśliła. 

Agata Rubik, fot. Instagram.

