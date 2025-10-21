Piotr i Agata Rubikowie zamienili luksusowy warszawski Wilanów na willę w Miami. Para mieszka tam od ponad dwóch lat i na co dzień chętnie korzysta z uroków słonecznego miejsca. Ich córki chodzą do zagranicznej prywatnej szkoły, w której rodzice słono płacą za ich wykształcenie. Ostatnio Agata Rubik po odebraniu córek z festiwalu pochwaliła się zabawnym zdarzeniem. Internauta nie krył oburzenia z powodu jej słów.

Tak Donald Tusk opiekuje się wnuczkami. Dziadek na medal?

Agata Rubik wdała się w dyskusję z fanem. Ależ jej pojechał!

Agata Rubik chętnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami w mediach społecznościowych. Ostatnio wrzuciła do sieci relację, na której powiedziała, że zmieniła swój harmonogram snu. Okazuje się, że żona Piotra Rubika zauważyła, że jest bardziej produktywna i lepiej się czuje, gdy śpi mniej:

Odebrałam dzieci o 4 nad ranem z festiwalu, o 5 gotowałam pierogi, a o 9.30 byłam już znowu na nogach. Nie wiem, w czym tkwi sekret, ale to już kolejny raz, kiedy zauważyłam, że mam znacznie więcej energii i lepszy humor jak śpię mniej. Tylko nie piszcie mi, że to dlatego, że Piotr wyjechał, bo to nieprawda — napisała na Instagramie Agata Rubik.

Kaczorowska i Pela w końcu przed sądem! Co to oznacza dla Rogacewicza?