Agata Rubik szczerze o edukacji córek! „Nie odnajduje przyjemności z uczenia się”
Żona Piotra Rubika nie kryła rozgoryczenia.
Agata i Piotr Rubikowie zamienili luksusową warszawską willę na dom na Florydzie. Razem z córkami świetnie odnaleźli się w słonecznym miejscu. Rodzina mieszka tam od dwóch lat, a dzieci pary chodzą do prestiżowych szkół. Agata Rubik w odpowiedzi na pytanie internauty zdradziła, jak im idzie edukacja szkolna. Okazuje się, że jedna z córek żony Piotra Rubika ma pewien kłopot związany z nauką. Influencerka powiedziała wprost, o co chodzi!
Agata Rubik chętnie dzieli się prywatą w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała serię zdjęć córek — Heleny i Alicji. Przy okazji udostępniła opcję zadawania pytań. Jeden z internautów wprost zapytał ją o edukację córek. Okazuje się, że bardzo dobrze się uczą, ale jedna z nich nie spełnia się w 100 proc. w amerykańskiej szkole:
Helena ma same A, odkąd pamiętam. Jest mega mądra, poza tym lubi się uczyć — podsumowała Agata Rubik na Instagramie.
Potem Agata Rubik podsumowała także młodszą córkę — Alicję. Okazuje się, że pociecha także świetnie się uczy, ale nie przepada za nauką. Mimo to Agata Rubik wierzy, że może wkrótce to się zmieni:
Też dobrze, ale Ala nie odnajduje aż takiej przyjemności w uczeniu się. Choć zaczyna się to trochę zmieniać, więc kto wie — dodała żona Piotra Rubika.
Co ciekawe, na tym swoich wywodów nie skończyła Agata Rubik. Żona znanego kompozytora i dyrygenta pokazała jeszcze fanom zdjęcia do legitymacji córek. Kobieta śmiało stwierdziła, że jedna z jej córek będzie miała spore powodzenie u płci przeciwnej. Wszystko przez jej delikatną, słowiańską urodę i inteligentne spojrzenie:
Nowe zdjęcie szkolne Ali. Biedne chłopaki w Key Biscayne. Już słyszę te serenady pod oknem za kilka lat — dodała Agata Rubik.