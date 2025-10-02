Agata i Piotr Rubikowie zamienili luksusową warszawską willę na dom na Florydzie. Razem z córkami świetnie odnaleźli się w słonecznym miejscu. Rodzina mieszka tam od dwóch lat, a dzieci pary chodzą do prestiżowych szkół. Agata Rubik w odpowiedzi na pytanie internauty zdradziła, jak im idzie edukacja szkolna. Okazuje się, że jedna z córek żony Piotra Rubika ma pewien kłopot związany z nauką. Influencerka powiedziała wprost, o co chodzi!

Agata Rubik grzmi na koszty leczenia w Stanach Zjednoczonych! „Te ceny są tutaj totalnie od czapy”

Agata Rubik wygadała się na temat edukacji córek. Jedna rzecz spędza jej sen z powiek!

Agata Rubik chętnie dzieli się prywatą w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała serię zdjęć córek — Heleny i Alicji. Przy okazji udostępniła opcję zadawania pytań. Jeden z internautów wprost zapytał ją o edukację córek. Okazuje się, że bardzo dobrze się uczą, ale jedna z nich nie spełnia się w 100 proc. w amerykańskiej szkole:

Helena ma same A, odkąd pamiętam. Jest mega mądra, poza tym lubi się uczyć — podsumowała Agata Rubik na Instagramie.

Agata Rubik reaguje na plotki o kryzysie w małżeństwie! „Przeczytałam właśnie dwa nowe nagłówki o nas…”