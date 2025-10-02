Agata i Piotr Rubikowie zamienili luksusową warszawską willę na dom na Florydzie. Razem z córkami świetnie odnaleźli się w słonecznym miejscu. Rodzina mieszka tam od dwóch lat, a dzieci pary chodzą do prestiżowych szkół. Agata Rubik w odpowiedzi na pytanie internauty zdradziła, jak im idzie edukacja szkolna. Okazuje się, że jedna z córek żony Piotra Rubika ma pewien kłopot związany z nauką. Influencerka powiedziała wprost, o co chodzi!

Agata Rubik chętnie dzieli się prywatą w mediach społecznościowych. Ostatnio opublikowała serię zdjęć córek — Heleny i Alicji. Przy okazji udostępniła opcję zadawania pytań. Jeden z internautów wprost zapytał ją o edukację córek. Okazuje się, że bardzo dobrze się uczą, ale jedna z nich nie spełnia się w 100 proc. w amerykańskiej szkole: 

Helena ma same A, odkąd pamiętam. Jest mega mądra, poza tym lubi się uczyć — podsumowała Agata Rubik na Instagramie. 

Potem Agata Rubik podsumowała także młodszą córkę — Alicję. Okazuje się, że pociecha także świetnie się uczy, ale nie przepada za nauką. Mimo to Agata Rubik wierzy, że może wkrótce to się zmieni:

Też dobrze, ale Ala nie odnajduje aż takiej przyjemności w uczeniu się. Choć zaczyna się to trochę zmieniać, więc kto wie — dodała żona Piotra Rubika. 

Co ciekawe, na tym swoich wywodów nie skończyła Agata Rubik. Żona znanego kompozytora i dyrygenta pokazała jeszcze fanom zdjęcia do legitymacji córek. Kobieta śmiało stwierdziła, że jedna z jej córek będzie miała spore powodzenie u płci przeciwnej. Wszystko przez jej delikatną, słowiańską urodę i inteligentne spojrzenie:

Nowe zdjęcie szkolne Ali. Biedne chłopaki w Key Biscayne. Już słyszę te serenady pod oknem za kilka lat — dodała Agata Rubik. 

Agata Rubik, fot. Instagram.

