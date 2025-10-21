Donald Tusk doczekał się narodzin pięciu wnuków. Jego syn — Michał Tusk jest ojcem trzech synów. Córka polityka z kolei ma dwie córki — Marię i Liliannę. To właśnie z nimi niedawno spędził czas znany polityk. Podzielił się uroczymi kadrami w sieci. Fani nie kryli radości i w komentarzach pod zdjęciem chwalili zaangażowanego dziadka. Padło wiele czułych słów.

Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z wnuczkami. Pierwsza córeczka Kasi Tusk i Staszka Cudnego przyszła na świat w 2019 roku. Druga pociecha z kolei urodziła się w sierpniu 2021 roku, a je imię niedawno zdradził Donald Tusk. Okazuje się, że ma na imię Maria. Zadowolony dziadek wstawił na Instagrama zdjęcie, jak bawi się na huśtawkach z wnuczkami:

W Łazienkach tuż przed posiedzeniem rządu na króciutkich wagarach. Na pewno mnie rozumiecie… — podsumował Donald Tusk w poście na Instagramie.

