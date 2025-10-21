Tak Donald Tusk opiekuje się wnuczkami. Dziadek na medal?
Internauci zasypali polityka licznymi komentarzami.
Donald Tusk doczekał się narodzin pięciu wnuków. Jego syn — Michał Tusk jest ojcem trzech synów. Córka polityka z kolei ma dwie córki — Marię i Liliannę. To właśnie z nimi niedawno spędził czas znany polityk. Podzielił się uroczymi kadrami w sieci. Fani nie kryli radości i w komentarzach pod zdjęciem chwalili zaangażowanego dziadka. Padło wiele czułych słów.
Donald Tusk wrzucił do sieci zdjęcie z wnuczkami. Co za uroczy kadr!
Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z wnuczkami. Pierwsza córeczka Kasi Tusk i Staszka Cudnego przyszła na świat w 2019 roku. Druga pociecha z kolei urodziła się w sierpniu 2021 roku, a je imię niedawno zdradził Donald Tusk. Okazuje się, że ma na imię Maria. Zadowolony dziadek wstawił na Instagrama zdjęcie, jak bawi się na huśtawkach z wnuczkami:
W Łazienkach tuż przed posiedzeniem rządu na króciutkich wagarach. Na pewno mnie rozumiecie… — podsumował Donald Tusk w poście na Instagramie.
Pod fotografią Donalda Tuska pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób było zachwyconych tym, jak wspaniale spędza czas z wnukami. Chwalili jego podejście do dzieci oraz gratulowali córek Kasi Tusk i Stanisława Cudnego:
- Piękne zdjęcie. Wspaniały dziadek. Najlepszy Premier. Serdecznie pozdrawiam panie premierze,
- No raczej nie inaczej. W takim towarzystwie. Brawo,
- Ukochany dziadzio musi mieć czas dla swoich księżniczek. Rozumiemy,
- Brawo, normalny człowiek. Bez zawiści i podłości jak ten od kota — pisali internauci pod zdjęciem Donalda Tuska.
Tak pan Donald powinien opiekowac sie polski narodem 🙋♂️💋