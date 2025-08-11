Internautka dogryzła Agacie Rubik: „Żeby pani babcią nie została. U was zdaje się taka tradycja…”. Odpowiedziała!
Oj, te słowa pójdą jej w pięty!
Niedawno Agata Rubik razem z mężem — Piotrem Rubikiem oraz córkami i przyszłym zięciem zawitała do Polski. Goszcząc w „Dzień dobry TVN”, kobieta pochwaliła się przystojnym chłopakiem córki. Jej występ w śniadaniówce znanej stacji odbił się sporym echem w mediach społecznościowych. Jedni byli zachwyceni powiększającą się rodziną, inni zaczęli ich krytykować. Internautka napisała nawet, żeby Rubik przygotowała się do roli babci. Odpowiedziała jej w ironicznym stylu!
Agata Rubik z przekąsem odpowiedziała internautce. Zagięła ją ciętą ripostą!
Agata i Piotr Rubikowie dwa lata temu postanowili całkowicie zmienić swoje życie i przeprowadzić się na słoneczną Florydę. Od tego czasu małżeństwo chętnie publikuje kadry z gorącego miejsca. Ostatnio jednak na okres wakacyjny wpadli na chwilę do Polski. Agata Rubik gościła w paśmie porannym, gdzie opowiadała o przyszłym zięciu. Nie spodobało się to jednej z internautek…
Żeby pani babcią nie została. U was zdaje się taka tradycja rodzinna wczesnego macierzyństwa — napisała złośliwie internautka.
Agata Rubik, która młodo urodziła swoje córki: młodszą Alicję i 16-letnią Helenę, nie kryła rozbawienia całą sytuacją. Żona Piotra Rubika w dość dosadny sposób stwierdziła, że wcale nie przeszkadza jej wizja szybkiego zostania babcią.
Tradycja — rzecz święta — odpisała z przekąsem Agata Rubik.
Co myślicie o słowach Agaty Rubik? W punkt?
marta | 11 sierpnia 2025
Wakacje w Polsce darmo jeszcze zarobila .