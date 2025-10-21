Kaczorowska i Pela w końcu przed sądem! Co to oznacza dla Rogacewicza?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, choć od ponad roku żyją osobno, wciąż formalnie są małżeństwem. Teraz pojawiły się przełomowe informacje w sprawie ich rozwodu. Co ustalili byli małżonkowie i jak nowy rozdział w życiu tancerki wpłynie na jej związek z Marcinem Rogacewiczem?

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, których rozstanie było jednym z najgłośniejszych tematów w polskim show-biznesie, wreszcie zbliżają się do zakończenia swojej małżeńskiej historii. Choć od ponad roku żyją osobno, a tancerka nie kryje związku z Marcinem Rogacewiczem, ich rozwód utknął w martwym punkcie. Teraz sytuacja ma się zmienić.

Jak dowiedział się „Super Express”, pierwsza rozprawa rozwodowa pary zaplanowana jest na początek listopada. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie byłych małżonków przed sądem. Oboje podobno chcą jak najszybciej zakończyć formalności i zamknąć ten rozdział życia.

Nie było łatwo im się dogadać, ale ze względu na dobro dzieci zrobili to i mają nadzieję, że nic się już nie zmieni – przekazuje informator gazety.

Gwiazdom udało się dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach. Zgodnie z ugodą, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela będą sprawować naprzemienną opiekę nad swoimi córeczkami – Emilką i Gabrysią. To rozwiązanie ma zapewnić dziewczynkom kontakt z obojgiem rodziców.

W sprawie wspólnego domu para również znalazła kompromis. Posiadłość ma zostać przekazana Maciejowi Peli, który od roku samodzielnie spłaca kredyt. Agnieszka Kaczorowska ma znaleźć nowe lokum, w którym zamieszka z dziećmi i Marcinem Rogacewiczem.

Dla Agnieszki Kaczorowskiej zakończenie rozwodu oznacza możliwość pełnego rozpoczęcia nowego etapu życia z Marcinem Rogacewiczem. Para, która wspólnie tańczy w tegorocznej edycji „Tańca z Gwiazdami”, nie kryje swojego związku – już w pierwszym odcinku potwierdzili go namiętnym pocałunkiem przed kamerami.

Od tamtej pory widzowie mogli obserwować rozwój ich relacji – od fałszywych oświadczyn przez spotkanie z mamą Rogacewicza po kulisy budowania wspólnego domu. Choć ich otwartość wzbudza mieszane uczucia wśród internautów, para zdaje się nie przejmować krytyką.

Czy listopadowa rozprawa rzeczywiście zamknie ten rozdział w życiu obojga gwiazd? Jak nowa sytuacja prawna wpłynie na związek Kaczorowskiej z Rogacewiczem? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji.