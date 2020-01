Ivanka Trump (38 l.) jest pewną siebie i silną bizneswoman. Córka prezydenta Stanów Zjednoczonych jest również doradcą swojego ojca. W Białym Domu odnalazła się bez problemu, jednak nie wszyscy są zadowoleni z tego, jaką funkcję pełni. Trump pojawiła się na konferencji poświęconej technologii. Podczas przemówienia jej czoło było unieruchomione.

Ivanka Trump celebruje 10 rocznicę ŚLUBU. Pokazała suknię ślubną na Instagramie

Ivanka Trump długo pracowała nad swoim wizerunkiem. Córka Donalda chce uchodził za profesjonalistkę i niezależną bizneswoman. W osiągnięciu sukcesu z pewnością pomogło jej znane nazwisko i miliardy ojca. Jednak Ivanka chciała pokazać, że sama również potrafi zarządzać firmą. Starannie kreowała swój nowy wizerunek, ale nie przekonała do siebie tłumów.

Jak zdradził jeden z chirurgów gwiazd, Ivanka już za czasów młodości postanowiła poprawić swoją urodę. Chirurg poddał analizie jej zdjęcia z przeszłości i stwierdził, że córka prezydenta USA przeszła operację nosa i powiększyła piersi. Ivanka jakiś czas temu zaczęła stosować zastrzyki z botoksu. Dzięki niemu twarz jest gładka a skóra mocno napięta.

W ostatnich latach można zauważyć, że Trump zaczęła wypełniać policzki. Twarz nabrała bardziej subtelnego kształtu i przestała być owalna. Mówi się, że Ivanka powiększa również usta.

Przeciwnicy rodziny Trump w mediach piszą, że córka Donalda jest nieautentyczna. Na jaw wyszły fakty z jej nastoletniego życia. Podobno wtedy przeklinała jak marynarz i dużo imprezowała. Teraz chce uchodzić za wzór do naśladowania.

Jedna z użytkowników Twittera udostępniła zdjęcie Ivanki i jej brata Erica. Kobieta napisała, że tak wyglądałaby Ivanka gdyby nie szereg operacji plastycznych, którym poddała się w nastoletnim wieku.

Eric Trump is basically what Ivanka would look like without all the plastic surgery she got in her teens pic.twitter.com/0w3Qt1b5Z4

— GoHomeAmericaYaDrunk (@punchkatesface) December 6, 2019