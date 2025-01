Fani Seleny Gomez ogłosili ją hipokrytką!

Ostatnio po kontrowersyjnej, choć pochwalanej przez Amerykanów decyzji Donalda Trumpa, dotyczącej deportacji imigrantów, Selena Gomez nagrała emocjonalny filmik na media społecznościowe. Choć szybko usunęła swoją wypowiedź, podczas której płakała do kamery, świat obiegła informacja, jaką przekazała. Piosenkarka, wyznała, że nie zgadza się z nowymi decyzjami Trumpa i będzie walczyć, by Meksykanie nie byli deportowani z kraju. Twierdziła, że to co robi obecny prezydent USA jest niesprawiedliwe.

Moi ludzie są atakowani, w tym dzieci. Nie rozumiem. Tak mi przykro, tak bardzo chciałabym coś zrobić, ale nie mogę. Nie wiem, co robić. Spróbuję wszystkiego, obiecuję – mówiła w wideo Selena Gomez.

Zalana łzami Selena Gomez po masowych deportacjach migrantów. Jest odpowiedź biura Trumpa!

Donald Trump nie pozostawił wypowiedzi artystki bez reakcji. Szybko wyznał, że nic nie będzie zmieniał w swoich decyzjach i że uważa je za słuszne.

Żadnych przeprosin, idziemy dalej – powiedział na antenie.

Oto wszystkie głośne związki Seleny Gomez: Od Nicka Jonasa, przez Justina Biebera, po Orlando Blooma…

Mimo iż filmik Seleny Gomez został usunięty, ze względu na ogromną falę hejtu pod jej wideo, Amerykanie zaczęli odnosić się do jej zachowania na swoich mediach społecznościowych. Jedna z internautek na TikToku ostro skomentowała artystkę i określiła Selenę jako „hipokrytkę”.

Poziom hipokryzji, ludzi pokroju Seleny Gomez, płaczącej, gdy Donald Trump został prezydentem, gdy rządzi władza, której ona nie popiera, jest szokujący. Czy ktokolwiek w to wierzy? Wszyscy wiemy, że ludzie byli deportowani, podczas gdy Biden i Obama byli przy władzy. Gdy ostatnio Donald Trump był przy władzy, również dochodziło do deportacji. Zostań przy śpiewaniu, i nie zajmuj się polityką. Po to my, Amerykanie wybieramy prezydenta. Jesteś świetną wokalistką, masz dobrze prosperujące biznesy, masz swoją linię kosmetyków i tym się zajmuj – mówiła internautka na TikToku.

Selena Gomez w drodze do studia „Jimmy Kimmel Live”. Tuż po Złotych Globach 2025

Pod jej filmikiem zebrało się wiele osób, które poparło jej podejście. Amerykanie najwyraźniej cieszą się z rządów i decyzji Trumpa.