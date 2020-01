Jennifer Aniston (50 l.) i Brad Pitt (56 l.) spotkali się na gali Złotych Globów. Byli małżonkowie nie siedzieli jedna przy jednym stoliku. Usadzono ich niedaleko od siebie, nie mieli jednak okazji, by rozmawiac ze sobą podczas ceremonii wręczania nagród.

Brad Pitt pojawił się na świątecznym przyjęciu w domu Jennifer Aniston

O tym spotkaniu plotkowano już od dawna – odkąd Pitt rozwiódł się z Angeliną Jolie, media najchętniej połączyłyby byłych małżonków.

Wygląda jednak na to, że to tylko pobożne życzenia – Aniston i Pitt są przyjaciółmi, ale póki co nie wygląda na to, by łączyło ich coś więcej.

Nagrodzony statuetką za rolę w filmie Quentina Tarantino Brad Pitt podczas przemowy żartował z plotek o swoich zyciu randkowym. 56-latek był już bowim łączony nie tylko z Aniston, ale i z kilkoma innymi kobietami.

Jennifer Aniston na Złotych Globach miała pierścionek zaręczynowy?

Tymczasem Jennifer Aniston wywołała plotki po tym, jak na gali Złotych Globów pojawiła się z dużym pierścionkiem założonym na palec „zręczynowy”. W sieci krążą już plotki, że to pierścionek od Willa Speca, reżysera, z którym aktorka spędziła niedawno urlop w Meksyku.

Brat Pitt NIE MOŻE doczekać się spotkania z byłą żoną, Jennifer Aniston podczas Złotych Globów

Kto wie… Warto jednak wstrzymać się z gratulacjami. Znając Aniston można założyć, że pierścionek to wyłącznie ozdoba. Choć – oczywiście – byłoby wspaniale, gdyby gwiazda znalazła jednak miłość.

