Doda słynie ze swojego ekstrawaganckiego podejścia do życia. Przez lata wspominała również, że jej powołaniem nie jest bycie matką. Teraz wprost wypowiedziała się o dzieciach. Użyła przejmujących słów.

Doda ikoną polskiej sceny

Od niemal trzech dekad Dorota Rabczewska, szerzej znana jako Doda, stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych i budzących skrajne emocje filarów polskiej sceny rozrywkowej. Jej fenomenalna popularność opiera się nie tylko na spektakularnych osiągnięciach muzycznych, ale w równej mierze na stałej obecności kontrowersji i skandali, które nieodłącznie formowały jej publiczny obraz. Osią tych medialnych turbulencji niezmiennie pozostawało jej życie osobiste i związki uczuciowe. Przez lata prasa brukowa z obsesyjną wręcz uwagą relacjonowała każdą miłosną zawiłość artystki, regularnie czyniąc z nich główne tematy numerów.

Warto przypomnieć, że Rabczewska ma za sobą dwa nieudane małżeństwa oraz szereg głośnych i burzliwych rozstań, gdzie każda nowa relacja natychmiast stawała się publicznie śledzoną telenowelą. Wydaje się jednak, że ten medialny schemat właśnie dobiega końca. Artystka coraz wyraźniej sygnalizuje zmianę strategii, akcentując chęć wycofania sfery prywatnej spod publicznej obserwacji. Kiedy dziennikarz „Super Expressu” usiłował dopytywać o detale jej ostatniego zerwania, Rabczewska jasno postawiła granicę, stwierdzając, że „wyrosła już z komentowania życia prywatnego”.

