„Jestem załamana”. Doda wprost o dzieciach. Gorzka prawda w końcu wyszła na jaw
Doda słynie ze swojego ekstrawaganckiego podejścia do życia. Przez lata wspominała również, że jej powołaniem nie jest bycie matką. Teraz wprost wypowiedziała się o dzieciach. Użyła przejmujących słów.
Doda ikoną polskiej sceny
Od niemal trzech dekad Dorota Rabczewska, szerzej znana jako Doda, stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych i budzących skrajne emocje filarów polskiej sceny rozrywkowej. Jej fenomenalna popularność opiera się nie tylko na spektakularnych osiągnięciach muzycznych, ale w równej mierze na stałej obecności kontrowersji i skandali, które nieodłącznie formowały jej publiczny obraz. Osią tych medialnych turbulencji niezmiennie pozostawało jej życie osobiste i związki uczuciowe. Przez lata prasa brukowa z obsesyjną wręcz uwagą relacjonowała każdą miłosną zawiłość artystki, regularnie czyniąc z nich główne tematy numerów.
Warto przypomnieć, że Rabczewska ma za sobą dwa nieudane małżeństwa oraz szereg głośnych i burzliwych rozstań, gdzie każda nowa relacja natychmiast stawała się publicznie śledzoną telenowelą. Wydaje się jednak, że ten medialny schemat właśnie dobiega końca. Artystka coraz wyraźniej sygnalizuje zmianę strategii, akcentując chęć wycofania sfery prywatnej spod publicznej obserwacji. Kiedy dziennikarz „Super Expressu” usiłował dopytywać o detale jej ostatniego zerwania, Rabczewska jasno postawiła granicę, stwierdzając, że „wyrosła już z komentowania życia prywatnego”.
Doda zachwyca w różowej stylizacji! W tym wydaniu wygląda jak gwiazda Hollywood
Doda ma nowego partnera?
Mimo że upłynęło już kilka miesięcy od deklaracji Dody o zakończeniu publicznego komentowania sfery uczuciowej, artystka wciąż walczy o utrzymanie tej zasady w obliczu medialnej presji. Wyraźnie zmęczona ciągłym szumem wokół swoich związków, wokalistka konsekwentnie unikała nowych plotek. Letnie spekulacje na temat jej nowego partnera, sprowokowane wpisem dotyczącym hiszpańskiego apartamentu, Rabczewska zdołała zignorować.
Jednakże, zwłaszcza w dobie wszechobecnych mediów społecznościowych, dotrzymanie obietnicy milczenia jest wyzwaniem. W środowy wieczór, tuż przed planowanym występem w Poznaniu, sama piosenkarka nieświadomie dostarczyła prasie materiału do nowych domysłów. Opublikowała krótkie wideo, na którym pozuje w ekstrawaganckim stroju: spódnicy z falbanami i gorsecie ozdobionym motywem płomieni. W ciągu zaledwie kilku ulotnych sekund tego nagrania, w kadrze pojawił się na moment ekran telefonu Dody. Ten krótki przebłysk wystarczył, by czujni fani i portale plotkarskie natychmiast wychwycili, co widniało na tapecie urządzenia, rozpoczynając nową falę spekulacji.
Doda przez przypadek ujawniła NOWEGO ukochanego? Tylko spójrzcie na tego przystojniaka (WIDEO)
Doda szczerze o dzieciach
Doda udzieliła szczerego wywiadu portalowi „Party.pl”, w którym opowiedziała o swoim nastawieniu do życia i show-biznesu po ponad dwóch dekadach spędzonych na scenie. Ostro postanowiła skomentować również zawód influencera i to jak wiele nastolatków marzy o tego rodzaju pracy.
Jestem załamana, że dzieci, jak się im zadaje pytanie, kim marzą być i jakie jest ich największe marzenie, cel i w życiu pragnienie, to większość odpowiada być influencerem. I ja cię kręcę, jaki dramat. Serio? To jest twój największy cel stać przed telefonem i nagrywać jakieś idiotyzmy? Przez jaki czas? Aż odłączą ci internet i wtedy będziesz nikim? Boże, kiedy to się stało? Kiedy tym ludziom zabrano ambicje i marzenia? – mówiła Doda dla „Party.pl”.
I dodała:
Ludzie nie powinni iść na skróty i przede wszystkim dzieci i młodzież.
Zaapelowała tym samym zarówno do młodych ludzi, jak i do dorosłych, którzy mają znaczący wpływ na ich życie.
Kobieta | 6 listopada 2025
Nawet glupi potrafi czasem cos sensownego powiedziec!