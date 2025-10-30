Doda w ubiegły wieczór wystąpiła na scenie w Poznaniu. Artystka na swoim Instagramie opublikowała filmik zza kulis, gdzie pochwaliła się swoim scenicznym lookiem. Na nagraniu piosenkarka przez przypadek pokazała ekran telefonu, na którym wyświetliła się tapeta z tajemniczym mężczyzną.

Czyżby Doda przez przypadek pokazała nowego partnera?

Doda, czyli Dorota Rabczewska to jedna z najbardziej znanych artystek w Polsce, która dorobiła się statusu ikony muzycznej. Zainteresowanie jej twórczością oraz życiem osobistym nie słabnie od lat, a artystka nie może narzekać na podziw i sławę. Piosenkarka nie tylko znana jest ze swojej twórczości czy niepowtarzalnego temperamentu, ale również z burzliwych rozstań i rozwodów, o których huczało w mediach.

Obecnie status gwiazdy nie jest znany i nie wiadomo czy jej serce jest zajęte. Jeszcze niedawno w rozmowie z naszą redakcją gwiazda zdradziła, że nawet gdyby kogoś miała, to absolutnie nie powie o tym w mediach i nie pochwali się publicznie nowym partnerem.

Co wy macie z tym usilnym zmuszaniem ludzi do posiadania relacji i do tego, żeby się na ten temat wypowiadał? Im bardziej byłabym zakochana, tym bardziej tego nie powiem. Po wszystkich moich sytuacjach w życiu musiałabym być kompletnym debilem, bądź atencyjną psychopatką, która by nadal eksponowała swój związek i nadal by o tym mówiła i wystawiała na światło dzienne w nadziei, że co? Że znowu ta osoba tylko na to liczy? Że nie poleci od razu do programu śniadaniowego albo do jakiegoś reality show, bo jest sławna po byciu w związku ze mną? Oczywiście, że nie – mówiła nam niedawno Doda.

W środowy wieczór piosenkarka wystąpiła na scenie w Poznaniu. Międzyczasie gwiazda wrzuciła do sieci nagranie, w którym zaprezentowała się w swoim scenicznym looku, który składał się ze spódnicy z falbanami i gorsetu z motywem płomieni. Trzeba przyznać, że jak zwykle wyglądała obłędnie.

Uwagę internautów zwróciła jednak nie tylko jej stylizacja, ale także tapeta telefonu, którą przez przypadek pokazała. Na niej widniał uśmiechnięty brunet z zarostem. Sieć już huczy od spekulacji. Czyżby przystojniak z ekranu był jej nowym partnerem, a artystka wreszcie znalazła miłość?