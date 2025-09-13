Od wielu lat jesteśmy świadkami, jak zmieniają się kanony piękna. Wzbudzają dużą dawkę dyskusji w świcie mody i show-biznesu. Joanna Krupa to jedna z najpopularniejszych polskich modelek, która zrobiła karierę w Stanach Zjednoczonych.

Joanna Krupa kiedyś chętnie brała udział w nagich sesjach! Zdjęcie z ciążowym brzuszkiem podbiło sieć (+18 FOTO)

Joanna Krupa odpowiedziała, co myśli o Heidi Klum

Joanna Krupa karierę zaczęła w USA, ale to w Polsce jest najbardziej rozpoznawalna. Od lat angażuje się w obronę zwierząt i od lat zasiada w jury w programie „Top model”.

W rozmowie z Plejadą Joanna Krupa, jurorka „Top Model. Zostań modelką” zdradziła, kto jest dla niej największą inspiracją w życiu prywatnym i zawodowym. Okazało się, że jej serce skradła jedna, niezwykła osoba:

Świat tak się zmienia, trendy się zmieniają, że dla mnie ikoną czy idolką od zawsze była Brigitte Bardot. Tacy ludzie mnie kręcą, którzy nie tylko myślą o swoim biznesie i sławie, ale robią też coś dobrego — wyznała na łamach Plejady.

Śluby gwiazd: Joanna Krupa powiedziała „TAK” w Krakowie, a Kaczorowska w Toskanii

Jednak, gdy reporter zapytał Joanne Krupę o Hedi Klum padła krótka odpowiedź. Joanna przyznała, iż docenia jej osiągniecia, to nie śledzi jej kariery. Mimo, to wie, że modelka znalazła sobie młodszego partnera i cieszy się ich szczęściem.

Muszę się przyznać, że nie jest to osoba, którą obserwuję. Wiem, że ma młodszego faceta. Super wygląda jak na swój wiek. Osiągnęła ogromny sukces, więc brawo dla niej – powiedziała Joanna Krupa.

Jurorzy „Top Model” pokłócili się na wizji! Marcin Tyszka oburzony wagą uczestniczki