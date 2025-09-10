Za nami kolejne emocje związane z nowym odcinkiem „Top Model”. Od początku sezonu podczas castingów jurorzy zachwycają się urodą uczestników. Z pierwszych odcinków wynika, że konkurencja w tym sezonie będzie bardzo wysoka. Fani programu także popierają zdanie jurorów i dopingują przyszłym modelkom i modelom.

Jurorzy „Top Model” pokłócili się na wizji

W 2. odcinku 14. edycji „Top Model” na castingach ponownie pojawiło się wiele pięknych uczestniczek i przystojnych uczestników. Niektórzy z nich mieli już doświadczenie w modelingu, inni dopiero rozpoczną swoją przygodę w branży.

W pewnym momencie na wybiegu pojawiła się przepiękna i bardzo wysoka uczestniczka. Magda została ubrana w kreację Dawida Wolińskiego, który był zachwycony nie tylko jej wyglądem, ale również i prezentacją jego sukni. Wyznał, że marzeniem każdego projektanta jest zobaczyć swój projekt, na tak pięknej modelce. Choć Joanna Krupa i Kasia Sokołowska były równie zachwycone jak Dawid, Marcin Tyszka miał inne zdanie.

Marzenie taka dziewczyna na wybiegu. To sukienka mojego projektu i chce powiedzieć, że na wybiegu taka jak ty to marzenie – mówił Dawid Woliński.

Według fotografa uczestniczka była za chuda i wtedy wybuchła zaciekła dyskusja na temat wagi Magdy. W odpowiedzi na słowa Marcina, Dawid Woliński stwierdził, że do programu „Top Model” przyjmują osoby w każdym wieku i w każdej wadze, więc nie rozumie oburzenia Marcina Tyszki, gdy zdaniem jurorów mają przed sobą idealny materiał na modelkę. Uczestniczka ostatecznie dostała się do kolejnego etapu programu. Fani show pod nagraniem z castingu mieli tak samo, jak jurorzy, sprzeczne opinie. Jednak znacznie więcej osób stwierdziło, że uczestniczka będzie idealną modelką.