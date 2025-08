Śluby gwiazd: Joanna Krupa powiedziała „TAK” w Krakowie, a Kaczorowska w Toskanii

Śluby gwiazd

Ślub to dla każdego wyjątkowy moment, pełen szczęścia, radości, ale też ogromnych emocji i stresu. Każdy marzy, by ten dzień był perfekcyjny i na długo zapadł w pamięć, co często wiąże się z ogromną presją.

Osoby znane mają dodatkowe wyzwanie, bo ich ślub przyciąga uwagę mediów i opinii publicznej, nie tylko w kraju, ale i na całym świecie.

Przypominamy słynne polskie ślubu, które były wręcz wydarzeniem narodowym.