Krzysztof Ibisz po ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” wywołał w mediach niemałą burzę. Wszystko za sprawą słów, które skierował w stronę wybitnej lekkoatletki i ambasadorki osób z niepełnosprawnościami — Joanny Mazur. Prezenter telewizyjny zdaniem internautów zwrócił się do niej w nieelegancki sposób, zważając na fakt, że jest niewidoma. Sportsmenka postanowiła w końcu odnieść się do całej sytuacji.

Ibisz w ogniu krytyki po słowach do niewidomej Joanny Mazur! Internauci nie mają dla niego litości

Krzysztof Ibisz przerwał milczenie po głośnej wpadce. Padły mocne słowa!

Krzysztof Ibisz zaskoczył wszystkich swoimi słowami w minioną niedzielę. Prezenter telewizyjny zareagował bardzo entuzjastycznie na występ Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczka. Po głośnych owacjach na stojąco zwrócił się do publiczności i lekkoatletki słowami:

Zobacz! Zobacz! — powiedział Krzysztof Ibisz.

Pierwsza dama na okładce „Vivy!”. Marta Nawrocka ujawnia kulisy pracy w służbie: „Jak rodzina”