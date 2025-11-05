Joanna Mazur zabrała głos po wpadce Ibisza. Słowa o niewidomej zszokowały internet!
Czy wściekła się na Krzysztofa Ibisza?!
Krzysztof Ibisz po ostatnim odcinku „Tańca z Gwiazdami” wywołał w mediach niemałą burzę. Wszystko za sprawą słów, które skierował w stronę wybitnej lekkoatletki i ambasadorki osób z niepełnosprawnościami — Joanny Mazur. Prezenter telewizyjny zdaniem internautów zwrócił się do niej w nieelegancki sposób, zważając na fakt, że jest niewidoma. Sportsmenka postanowiła w końcu odnieść się do całej sytuacji.
Ibisz w ogniu krytyki po słowach do niewidomej Joanny Mazur! Internauci nie mają dla niego litości
Krzysztof Ibisz przerwał milczenie po głośnej wpadce. Padły mocne słowa!
Krzysztof Ibisz zaskoczył wszystkich swoimi słowami w minioną niedzielę. Prezenter telewizyjny zareagował bardzo entuzjastycznie na występ Wiktorii Gorodeckiej i Kamila Kuroczka. Po głośnych owacjach na stojąco zwrócił się do publiczności i lekkoatletki słowami:
Zobacz! Zobacz! — powiedział Krzysztof Ibisz.
Pierwsza dama na okładce „Vivy!”. Marta Nawrocka ujawnia kulisy pracy w służbie: „Jak rodzina”
Wszystkie związki Magdy Schejbal. Teraz spotyka się z Grzegorzem Damięckim
Joanna Mazur w poście na Instagramie skomentowała burzę, która wybuchła po słowach Krzysztofa Ibisza. Lekkoatletka nie kryła zdziwienia wybuchową reakcją internautów. Sama wyznała, że nie czuła się kompletnie dotknięta słowami Krzysztofa Ibisza i nie rozumie całego zamieszania:
To nie błąd! To nie faux pass! „Zobacz! Zobacz!”. W sieci pojawiły się komentarze, że nie powinno się tak mówić do osoby niewidomej. A ja? Szczerze mówiąc — nawet nie zwróciłam na to uwagi, choć normalnie powiedziałabym, że nie zauważyłam. Bo ja oglądam świat — podsumowała Joanna Mazur.