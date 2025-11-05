Pierwsza dama na okładce „Vivy!”. Marta Nawrocka ujawnia kulisy pracy w służbie: „Jak rodzina”
Z walczącej z przemytem do roli pierwszej damy.
W najnowszym numerze magazynu Viva! ukazał się wywiad z Martą Nawrocką. To pierwszy tak obszerna rozmowa, której udzieliła od momentu objęcia funkcji pierwszej damy. W rozmowie poruszyła zarówno osobiste refleksje, jak i zawodową przeszłość: długoletnią służbę w strukturach administracji skarbowej, decyzję o jej zakończeniu oraz nowe wyzwania, które przed nią stoją.
Pierwsza dama na okładce! Marta Nawrocka w nowym wcieleniu zachwyciła internautów
Marta Nawrocka o odejściu z pracy. Trudna decyzja
W swojej dotychczasowej karierze Marta Nawrocka przez 18 lat pracowała w strukturach służby celno-skarbowej. Wspomniane zostały: działania w ramach Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w Gdyni, a wcześniej działalność w Służba Celna. Zajmowała się kontrolą przemysłu naftowego, hazardu, a także zwalczaniem nielegalnego obrotu tytoniem i podrobionymi towarem. Wraz z kampanią męża udała się na urlop bezpłatny, a zaraz po wygraniu wyborów całkowicie zrezygnowała z pracy:
To nie była łatwa decyzja, bo przez 18 lat byłam częścią służby celno-skarbowej. Pracowałam w zespole, który był jak rodzina, z ludźmi, z którymi tworzyliśmy coś trwałego. To była praca konkretna, wymagająca, ale uczciwa. Miała sens. Jako funkcjonariusz publiczny nie mogłam angażować się w kampanię prezydencką, więc złożyłam wniosek o urlop bezpłatny. Zrobiłam to dla czystości zasad, wobec siebie i wobec służby, w której pracowałam. Nie czułam żalu, raczej poczucie odpowiedzialności – wyznała na łamach magazynu „Viva!”.
Marta Nawrocka spotkała się z dziećmi. Jej stylizacja miała ukryty przekaz (FOTO)
Następnie zdradziła, co po przejęciu Pałacu Prezydenckiego powiedziała jej Agata Duda, ustępująca pierwsza dama:
„Nie ma jednej recepty na to, jak być pierwszą damą. Pani Agata Duda wybrała drogę bez rozgłosu medialnego, ale znaczącą i wartościową. W jej działaniu było wiele dobra, które nie zawsze dostrzegała opinia publiczna. Spotkałam się z nią, żeby porozmawiać o tym, co mnie czeka. Opowiedziała. Doradziła. Było to dla mnie bardzo ważne spotkanie” – powiedziała Marta Nawrocka.
Tak nosi się Marta Nawrocka. Dlaczego jej styl wzbudza tyle emocji? ZDJĘCIA
gośc | 5 listopada 2025
Koniecznie p. Nawrocka chce być celebrytką. Stroje, retusze, miny. Typowe dla nuworyszy zachłystujących się nowa rolą. Głosowałam Nawrockiego.
Ola | 5 listopada 2025
Po co te okładki ?? Dla poważnej osoby
Dariusz Pa. | 5 listopada 2025
Po co Pani takie okładki ???? To jest bardzo ale to bardzo niepotrzebne … zbyt szybko wychodzi Pani przed scenę na afisze które są bardzo zbędne w postrzeganiu Pani jako poważnej osoby