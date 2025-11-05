W najnowszym numerze magazynu Viva! ukazał się wywiad z Martą Nawrocką. To pierwszy tak obszerna rozmowa, której udzieliła od momentu objęcia funkcji pierwszej damy. W rozmowie poruszyła zarówno osobiste refleksje, jak i zawodową przeszłość: długoletnią służbę w strukturach administracji skarbowej, decyzję o jej zakończeniu oraz nowe wyzwania, które przed nią stoją.

Pierwsza dama na okładce! Marta Nawrocka w nowym wcieleniu zachwyciła internautów

Marta Nawrocka o odejściu z pracy. Trudna decyzja

W swojej dotychczasowej karierze Marta Nawrocka przez 18 lat pracowała w strukturach służby celno-skarbowej. Wspomniane zostały: działania w ramach Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) w Gdyni, a wcześniej działalność w Służba Celna. Zajmowała się kontrolą przemysłu naftowego, hazardu, a także zwalczaniem nielegalnego obrotu tytoniem i podrobionymi towarem. Wraz z kampanią męża udała się na urlop bezpłatny, a zaraz po wygraniu wyborów całkowicie zrezygnowała z pracy:

To nie była łatwa decyzja, bo przez 18 lat byłam częścią służby celno-skarbowej. Pracowałam w zespole, który był jak rodzina, z ludźmi, z którymi tworzyliśmy coś trwałego. To była praca konkretna, wymagająca, ale uczciwa. Miała sens. Jako funkcjonariusz publiczny nie mogłam angażować się w kampanię prezydencką, więc złożyłam wniosek o urlop bezpłatny. Zrobiłam to dla czystości zasad, wobec siebie i wobec służby, w której pracowałam. Nie czułam żalu, raczej poczucie odpowiedzialności – wyznała na łamach magazynu „Viva!”. Marta Nawrocka spotkała się z dziećmi. Jej stylizacja miała ukryty przekaz (FOTO)

Następnie zdradziła, co po przejęciu Pałacu Prezydenckiego powiedziała jej Agata Duda, ustępująca pierwsza dama: