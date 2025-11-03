Za nami 8. odcinek programu „Taniec z Gwiazdami”. Na parkiecie zmierzyło się sześć par, które w ćwierćfinale powalczyły o dalszą szansę na zwycięstwo. Podczas emisji programu doszło też do dość nietypowej sytuacji z udziałem Krzysztofa Ibisza. Widzowie zaraz po tym odpalili się w sieci i zaczęli wypominać wpadkę prowadzącemu.

Internauci odpalili się po słowach Krzysztofa Ibisza w „Tańcu z Gwiazdami”

17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze, a coraz bliżej produkcja zbliża się do półfinału. Ubiegły odcinek jubileuszowej edycji był o tyle wyjątkowy, ponieważ pary zatańczyły aż dwa układy choreograficzne, w tym jeden z nich odbył się z udziałem finalistów z poprzednich edycji.

W trakcie ćwierćfinałowego odcinka mogliśmy zobaczyć powroty takich uczestników jak: Anna Mucha, Aneta Zając, Rafał Mroczek, Anita Sokołowska, Robert Wabich czy Joanna Mazur.

Po występie trio składającego się z Wiktorii Gorodeckiej, Kamila Kuroczko i Joanny Mazur widzowie nagrodzili ich gromkimi brawami. Nagle pałeczkę przejął Krzysztof Ibisz, który wskazując na widownię, wypalił do niewidomej Joanny „zobacz, zobacz”.

Wiktoria Gorodecka, Kamil Kuroczko i Joanna Mazur. Tu słowa w ogóle nie były potrzebne po tym tańcu. Asiu, ty zawsze wnosiłaś na parkiet magię i Wiktoria również, to była taka podwójna magia. Zobacz, zobacz – mówił Ibisz, wskazując na oklaskującą ich widownię.

Widzowie od razu zwrócili uwagę na dość niefortunny dobór słów prowadzącego, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Jedni uznali, że słowa Ibisza były nie na miejscu, a inni obrócili to w żart, a w sieci zaroiło się od memów.