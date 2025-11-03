Ibisz w ogniu krytyki po słowach do niewidomej Joanny Mazur! Internauci nie mają dla niego litości
"Poczułam się zażenowana" - grzmią widzowie.
Za nami 8. odcinek programu „Taniec z Gwiazdami”. Na parkiecie zmierzyło się sześć par, które w ćwierćfinale powalczyły o dalszą szansę na zwycięstwo. Podczas emisji programu doszło też do dość nietypowej sytuacji z udziałem Krzysztofa Ibisza. Widzowie zaraz po tym odpalili się w sieci i zaczęli wypominać wpadkę prowadzącemu.
Internauci odpalili się po słowach Krzysztofa Ibisza w „Tańcu z Gwiazdami”
17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze, a coraz bliżej produkcja zbliża się do półfinału. Ubiegły odcinek jubileuszowej edycji był o tyle wyjątkowy, ponieważ pary zatańczyły aż dwa układy choreograficzne, w tym jeden z nich odbył się z udziałem finalistów z poprzednich edycji.
W trakcie ćwierćfinałowego odcinka mogliśmy zobaczyć powroty takich uczestników jak: Anna Mucha, Aneta Zając, Rafał Mroczek, Anita Sokołowska, Robert Wabich czy Joanna Mazur.
Po występie trio składającego się z Wiktorii Gorodeckiej, Kamila Kuroczko i Joanny Mazur widzowie nagrodzili ich gromkimi brawami. Nagle pałeczkę przejął Krzysztof Ibisz, który wskazując na widownię, wypalił do niewidomej Joanny „zobacz, zobacz”.
Wiktoria Gorodecka, Kamil Kuroczko i Joanna Mazur. Tu słowa w ogóle nie były potrzebne po tym tańcu. Asiu, ty zawsze wnosiłaś na parkiet magię i Wiktoria również, to była taka podwójna magia. Zobacz, zobacz – mówił Ibisz, wskazując na oklaskującą ich widownię.
Widzowie od razu zwrócili uwagę na dość niefortunny dobór słów prowadzącego, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Jedni uznali, że słowa Ibisza były nie na miejscu, a inni obrócili to w żart, a w sieci zaroiło się od memów.
- „Zobacz, zobacz” – Ibisz do Joasi, która jest niewidoma”
- „Trochę przypał z tym „zobacz””
- „Poczułam się zażenowana”
- „Ibisz mówiący „zobacz” do niewidzącej xdd”
- „Jak on coś walnie czasem to aż niemożliwe”
"zobacz, zobacz" Ibisz do Joasi, która jest niewidoma #tanieczgwiazdami pic.twitter.com/JC6h5wPMi6— v 🦋 (@emariyama) November 2, 2025
JA GDY IBISZ DO NIEWIDOMEJ OSOBY MÓWI „ZOBACZ” I POKAZUJE RĘKAMI WIDOWNIĘ #tanieczgwiazdami pic.twitter.com/NmECRaPNa1— zbytszczera (@amigami2223) November 2, 2025
Ludzie przeciez on nie zrobil tego umyslnie!!!!
To byl jego naturalny odruch,widzac reakcje publicznosci!Litosci!!!
Pan Ibisz zachował się naturalnie i spontanicznie, a to jest komplement dla Pani Joasi. !!!