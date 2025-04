„Miałam jeszcze dzisiaj poruszyć bardzo ważną kwestię, o której nie mówiłam, ale nie mam wyboru. Czuję że, stoję pod ścianą, a do mnie strzelają, do mnie i do mojego dziecka, którego prawa są łamane. I dlatego zaraz powiem wam, co się takiego wydarzyło. Będę tutaj również oznaczać Rzecznika Praw Dziecka, mimo że już napisałam pismo z moimi prawnikami, czekam na odzew, ale w tym kraju wszystko się ciągnie. Postanowiłam wykorzystać swoje swoje zasięgi, bo czuję już po prostu że nie daję rady, że nie wiem co robić i po prostu potrzebuję pomocy, najzwyczajniej świecie, jako matka” – tłumaczy.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się w atmosferze skandalu na początku 2022 r. tuż przed narodzinami syna — Vincenta. Od tego czasu obydwoje nie mogą dość do porozumienia. Do rodzinnej awantury dołączyła Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która postanowiła walczyć w sądzie o prawo do widywania Vincenta.

Tłumaczy, że spotkania mają odbywać się w ten sposób, że musi raz w miesiącu jechać pod wskazany przez nią adres i zostawiać 3-letnie dziecko z babcią:

Bez żadnego spotkania zapoznawczego, bez niczego, po prostu mam pojechać, zostawić Vincenta jak worek kartofli i powiedzieć: synu, teraz będziesz z babcią, nie znasz tej pani, ale to jest twoja babcia i zostawiam cię tu na dwie godziny, tak że nie płacz, ja po ciebie wrócę – żali się aktorka.

„I mam go zostawić kuratorowi, który doprowadzi go do babci. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Żeby takie piekło i taką traumę zafundować trzylatkowi, który w ogóle nie będzie wiedział, co się dzieje? Nie wie, kim są ci ludzie ani co to za miejsce. Nie ma jeszcze pojęcia czasu” – podkreśla.

Joanna konsultowała się z psychologiem, który także przyznał, że dla dziecka jest to bardzo złe:

Byłam u psychologa, który powiedział, że to jest karygodne , to jest łamanie praw dziecka, że jest to fundowanie traum na całe życie dziecku. Panie w przedszkolu również napisały mi, jak wyglądał proces adaptacyjny. Jak bardzo Vincent zżyty jest ze mną i moją mamą i jak długo zajęło, żeby poczuł, że ta przestrzeń jest bezpieczna. I to jest normalne – zaznacza.

Na tym jednak się nie kończy. Postanowiła odpowiedzieć także na plotki, które do niej dotarły, że zabrania spotykać się synowi z ojcem:

„Ponieważ jest to okrutna nieprawda, jest zupełnie na odwrót. Pokażę w końcu smsy, jak wielokrotnie próbowałam się dogadać z Antkiem poza sądem, chociaż Antek wcale nie wnosił o widzenie, nie walczył o opiekę nad Vincentem, tak jak opowiadał w wywiadach niejednokrotnie. To jest wszystko absolutna bzdura” – zapewnia.

Dodaje, że sama proponuje spotkanie u adwokata i notariusza, żeby uregulować spotkania ojca z synem: „żeby dziecko w końcu ojca poznało, bo nie widział syna 2 i pół roku”.