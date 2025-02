Joanna Opozda wyprawiła Vincentowi BAJKOWE urodziny! Przy okazji WBIŁA SZPILĘ Antkowi Królikowskiemu

Psi Patrol na ratunek – impreza w wielkim stylu!

Vincent, syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego, skończył trzy lata, a aktorka postanowiła zorganizować mu urodziny, jak z bajki. I to dosłownie! Cała impreza została utrzymana w klimacie „Psiego Patrolu”, który – jak widać – jest ulubioną bajką jubilata.

Na InstaStory Opozdy można było zobaczyć, że nie szczędziła na dekoracjach: ogromne balony w kolorach bohaterów bajki, personalizowana ścianka z imieniem Vincenta oraz prawdziwy hit – tort w kształcie postaci Marshalla i Chase’a! Pod zdjęciem tortu gwiazda napisała:

„Nie dość, że piękny, to jeszcze pyszny!”

Miejsce, w którym odbyło się przyjęcie, to modna sala zabaw w Warszawie, gdzie maluchy mogły się wyszaleć do woli. Urodziny w weekend w tej lokalizacji to koszt minimum 129 zł za dziecko, ale patrząc na przepych imprezy, można przypuszczać, że budżet był znacznie większy.

