2 września odbyła się już czwarta rozprawa rozwodowa Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Wyrok jednak nie zapadł, ale w centrum zainteresowania znalazła się obecna partnerka Antka Królikowskiego, Izabela Banaś.

Joanna Opozda twierdzi, że sąd łamie prawa jej syna! Królikowscy nie odpuszczają

Joanna Opozda wściekła na Izabelę Banaś

Oboje nie pojawili się na wyznaczonej rozprawie – reprezentowali ich pełnomocnicy. Posiedzenie trwało około godziny i zakończyło się bez wyraźnego przełomu. Kolejny termin przypada za dwa miesiącu.

W rozmowie z ”Pytaniem na Śniadanie” aktorka stwierdziła, że powodem nierozstrzygniętej po raz kolejny rozprawy była nieobecność obecnej partnerki Antka, Izabeli Banaś, ponieważ przebywała wtedy na wakacjach i to był główny powód przesunięcia rozprawy:

Ja nie musiałam być, miała się pojawić jako świadek Izabela, która nie przyszła, bo była na wakacjach i nie przyszła do sądu, dlatego po prostu odwołali rozprawę. Ja nie byłam wzywana tego dnia do sądu, tylko miał być świadek, który się nie pojawił – powiedziała zdenerwowana Joanna.

W rozmowie z Pudelkiem Izabela Banaś ostro zdementowała wersję Joanny Opozdy: „Nie rozumiem, dlaczego Pani Joanna Opozda wprowadza Państwa i opinię publiczną w błąd. Nie byłam na żadnych wakacjach, byłam w domu, opiekując się córką” – odpowiedziała mocno zdziwiona.

Joanna Opozda oficjalnie wraca do swojego nazwiska. Pozbyła się członu „Królikowska”

Co więcej, podkreśliła, że choć faktycznie figuruje na liście świadków obu stron, nie dostała formalnego wezwania na ten termin rozprawy.

Joanna Opozda kończy 37 lat i… wygląda jak nastolatka! Pokazała jak spędziła urodziny

Redakcja Pudelka próbowała skontaktować się oraz zweryfikować sprawę u źródła, sąd odmówił ujawnienia szczegółów listy świadków. Na kilka słów zdecydował się jednak pełnomocnik Antoniego Królikowskiego, mecenas Paweł Mamczarek: