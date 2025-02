Joanna Opozda od zawsze była bardzo wyczulona na prawa zwierząt, a odkąd urodziła syna Vincentego także na krzywdę dzieci. Aktorka nie boi się mówić głośno, gdy coś się jej nie podoba i dzieli się często swoją opinią w mediach społecznościowych.

Tym razem Joanna trafiła na film na profilu instagramowym „poshadventurefilms”, w którym pokazano, jak usypia się dzieci w Chinach. Widzimy na nagraniu, jak mężczyzna wiąże niemowle do drewnianego łóżeczka tak, że maluch nie może poruszać nogami i rękami.

Opozda była zbulwersowana tym widokiem i zdecydowała się udostępnić film na swoim profilu na Instagramie. Film skomentowała: „Chore”.

Na tym jednak jej opinia się nie skończyła. Zdecydowała się zostawić komentarz w języku angielskim pod nagraniem, w którym tłumaczy, że mimo chińskiej tradycji, to jednak mają wiele z nich bardzo krzywdzących:

W Chinach młode dziewczyny też miały związane stopy. Ich kości śródstopia zostały złamane, więc zmieściły się w malutkie buciki. To też była ich tradycja. Próbujecie mi wmówić, że to było normalne i że taką tradycję należy szanować? To kompletny nonsens, a ten filmik pokazuje jakiegoś zboczeńca. To jest kurwa chore – napisała Joanna Opozda.