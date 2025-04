Julia Wieniawa chciała zabrać rolę Kamili Urzędowskiej?

Teraz Julia Wieniawa pojawiła się w podcaście „WojewódzkiKędzierski”, w którym opowiedziała o swoim życiu prywatnym, a także zawodowym. Podczas rozmowy mówiła o dojrzewaniu w show-biznesie i tego, jakie plany ma na przyszłość.

Przy okazji tematu filmów i najlepszych ról Julii Wieniawy, niespodziewanie Kuba Wojewódzki postanowił wspomnieć o rozmowie z Danielem Olbrychskim, którą odbył na temat młodej aktorki. Wyznał, że aktor powiedział mu w tajemnicy, iż Julia powinna znaleźć się w obsadzie nowej produkcji „Lalki”, jako Izabela Łęcka. Jak się okazało Julia, mimo że nie została zaproszona na casting, postanowiła zawalczyć o tę rolę innymi ścieżkami.

Nawet nie dostałam propozycji castingu – rozpoczęła historię Julia Wieniawa.

W podcaście wspomniała jednak, że dopiero wszystko zaczęło się od rozmowy telefonicznej z żoną Daniela Olbrychskiego, Krystyną Demską-Olbrychską, która zadzwoniła do Julii, by zmotywować ją do walki o rolę.

Wracając do pana Olbrychskiego, zadzwoniła do mnie jego żona. Tak z 4 razy do mnie dzwoniła. […] Oddzwaniam i ona mówi: „Juleczko, chciałam ci powiedzieć, że widziałam, że wychodzi produkcja „Lalki” i ja uważam, że ty byłabyś perfekcyjną Izabelą. Musisz zrobić wszystko, żeby się dostać. […] Nawet jeżeli będzie już ta rola obsadzana, to musisz zrobić tak, jak Szapołowska Grażyna”, która podobno powiedziała Wajdzie, że ona będzie lepszą Telimeną i tak dostała, rolę – rozpoczęła Wieniawa.

Następnie opowiedziała o tym, że w sieci krążyły także TikToki, które nakłaniały Julię do podjęcia walki o tę rolę, więc aktorka postanowiła spróbować. Jak przyznała, zdobyła numer do producenta i wraz ze swoją mamą poszły na spotkanie, jednak ostatecznie nie udało się jej otrzymać tego angażu. Tak, jak było ogłoszone już wcześniej, Kamila Urzędowska otrzymała rolę Izabęli Łęckiej, ponad półtora roku przed spotkaniem Julii z producentem. Aktorka zagra u boku Marcina Dorocińskiego, który otrzymał rolę Stanisława Wokulskiego.

No trzeba temu szczęściu pomóc i zdobyłam kontakt do producenta. Umówiłam się z nim i swoją mamą, umówiliśmy się na kawę. Nie mówiłyśmy z mamą, o co chodzi. Pojawił się i powiedział, nie, no ja wiem, po co przyszłyście. Super, miło, że się poznaliśmy, ale od półtora roku już mamy po prostu tą Łęcką obsadzoną – opowiadała Julia Wieniawa.

