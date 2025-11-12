Nawigacja

Juror ujawnił, kto wygra „TzG”. Nie ma złudzeń. W sieci aż huczy po jego słowach

"Taniec z Gwiazdami" fot. KAPIF
Autor Kacper Kulaszewski

Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” dopiero przed nami, ale jeden z jurorów już dziś wygadał się, kto wygra.

Nadchodzi ostatni odcinek „Tańca z Gwiazdami”

Fani są zgodni – to był wspaniały sezon. Jubileuszowa edycja hitowego „Tańca z Gwiazdami” to jedna z najlepszych edycji tego programu, która będzie pamiętana przez lata. Mnóstwo wspomnień, wielkie powroty i wyjątkowa obsada taneczna – ten sezon nie mógł nie odnieść sukcesu.

Trwają spekulacje – kto sięgnie po upragnioną Kryształową Kulę i rekordowo wielką nagrodę pieniężną? Zostali już tylko najlepsi tancerze. Stawka jest niezwykle wysoka – tak jak poziom umiejętności tancerzy występujących w tej edycji.

Kto wygra „Taniec z Gwiazdami”?

W ostatnim odcinku poinformowano, że do wielkiego finału przechodzą: Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.

Potem rozpoczęła się walka o trzecie miejsce: Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Dzięki głosom jurorów udział w finale trafił się Wiktorii Gorodeckiej i Kamilowi Kuroczko.

Widzowie wczoraj najmniej głosowali na Wiktorię. Możliwe, że to dlatego, że dwa razy dostała komplet punktów i mogło się wydawać, że i tak nie odpadnie. Poza tym na antenie wybrzmiało – i to wydaje mi się kluczowe – że przechodzi do historii programu jako uczestniczka, która podczas całej edycji zdobyła najwięcej „czterdziestek”. Ludziom wtedy może się wydawać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej. Na Tomka bardzo dużo głosów przyszło po jego ostatnim, wampirzym występie – donosiło źródło Pudelka.

Tomasz Wygoda ujawnia swojego faworyta

Teraz jednak do fanów dotarła głośna wypowiedź jednego z jurorów programu – Tomasza Wygody, który wyraził swoją opinię na temat uczestników tej edycji. Jego słowa szybko rozniosły się po branżowych mediach.

To, co zaprezentowała w tych dziewięciu odcinkach i to, jaką pokazała doskonałość techniczną, ale też talent dramaturgiczny oraz skromność i otwartość czyni ją bezkonkurencyjną – mówił w „Fakcie”.

Jak się okazuje Tomasz Wygoda wprost mówi o swoim faworycie – jest nim Wiktoria Gorodecka.

Oczywiście, wszystko może się zdarzyć, ale to jest moja faworytka. Można zatrzymać słońce ziemię i odwrotnie, także próbujcie, ale Wiktoria jest bezkonkurencyjna – zachwycał się juror.

Tomasz Wygoda, fot. KAPiF
Tomasz Wygoda, fot. KAPiF
Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko fot. KAPiF
Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko fot. KAPiF
 
