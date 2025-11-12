Juror ujawnił, kto wygra „TzG”. Nie ma złudzeń. W sieci aż huczy po jego słowach
Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” dopiero przed nami, ale jeden z jurorów już dziś wygadał się, kto wygra.
Nadchodzi ostatni odcinek „Tańca z Gwiazdami”
Fani są zgodni – to był wspaniały sezon. Jubileuszowa edycja hitowego „Tańca z Gwiazdami” to jedna z najlepszych edycji tego programu, która będzie pamiętana przez lata. Mnóstwo wspomnień, wielkie powroty i wyjątkowa obsada taneczna – ten sezon nie mógł nie odnieść sukcesu.
Trwają spekulacje – kto sięgnie po upragnioną Kryształową Kulę i rekordowo wielką nagrodę pieniężną? Zostali już tylko najlepsi tancerze. Stawka jest niezwykle wysoka – tak jak poziom umiejętności tancerzy występujących w tej edycji.
Kto wygra „Taniec z Gwiazdami”?
W ostatnim odcinku poinformowano, że do wielkiego finału przechodzą: Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska.
Potem rozpoczęła się walka o trzecie miejsce: Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Dzięki głosom jurorów udział w finale trafił się Wiktorii Gorodeckiej i Kamilowi Kuroczko.
Widzowie wczoraj najmniej głosowali na Wiktorię. Możliwe, że to dlatego, że dwa razy dostała komplet punktów i mogło się wydawać, że i tak nie odpadnie. Poza tym na antenie wybrzmiało – i to wydaje mi się kluczowe – że przechodzi do historii programu jako uczestniczka, która podczas całej edycji zdobyła najwięcej „czterdziestek”. Ludziom wtedy może się wydawać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej. Na Tomka bardzo dużo głosów przyszło po jego ostatnim, wampirzym występie – donosiło źródło Pudelka.
Tomasz Wygoda ujawnia swojego faworyta
Teraz jednak do fanów dotarła głośna wypowiedź jednego z jurorów programu – Tomasza Wygody, który wyraził swoją opinię na temat uczestników tej edycji. Jego słowa szybko rozniosły się po branżowych mediach.
To, co zaprezentowała w tych dziewięciu odcinkach i to, jaką pokazała doskonałość techniczną, ale też talent dramaturgiczny oraz skromność i otwartość czyni ją bezkonkurencyjną – mówił w „Fakcie”.
Jak się okazuje Tomasz Wygoda wprost mówi o swoim faworycie – jest nim Wiktoria Gorodecka.
Oczywiście, wszystko może się zdarzyć, ale to jest moja faworytka. Można zatrzymać słońce ziemię i odwrotnie, także próbujcie, ale Wiktoria jest bezkonkurencyjna – zachwycał się juror.
