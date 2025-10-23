To jest największe zaskoczenie roku w polskiej muzyce! Utwór „Gaja”, którym Justyna Steczkowska reprezentowała Polskę na Eurowizji został zgłoszony do prestiżowych nagród Grammy. Nie tylko ten utwór ma szansę na światowe wyróżnienie, bo album artystki „Witch Tarohoro” również znalazł się wśród zgłoszeń w kategorii najlepszy album imersyjny.

Czy Justyna Steczkowska ma szansę na Grammy?

Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm artystki. Michał Wiśniewski w rozmowie z Pomponikiem ostudził emocje i przyznał, że sukces Steczkowskiej byłby ogromnym zaskoczeniem.

Trochę jestem zdziwiony. Ambitnie. Uważam, że szanse są znikome, ale nie ze względu na jej umiejętności. Za wszystkim musi stać duża kampania reklamowa, a takowej nie ma – stwierdził lider Ich Troje.

Według Wiśniewskiego, światowa nagroda wymaga potężnej machiny promocyjnej.

Justyna Steczkowska przyznała, że zgłoszenie do Grammy nie było jej pomysłem. W rozmowie ze ,,Światem Gwiazd” ujawniła, że za wszystkim stoi Jacek Gawłowski, realizator dźwięku i jej bliski współpracownik.

Bez jego talentu by się to nie udało. On jest tak dumny, że postanowił to zgłosić, ja zresztą nie miałabym takich możliwości. Mi by to nie przyszło do głowy. Zobaczymy, to byłoby coś wspaniałego.

Justyna znów zrobiła wokół siebie sporo szumu, a jej „Gaja” i „Witch Tarohoro” to projekty, o których mówi się nie tylko w Polsce.

