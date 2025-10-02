Michał Wiśniewski to ikona polskiej sceny muzycznej. Teraz artysta udzielił bardzo szczerego, ale i poruszającego wywiadu w programie Macieja Orłosia, w którym otworzył się na temat swojego ogromnego problemu alkoholowego z przeszłości.

Michał Wiśniewski o swoim wieloletnim uzależnieniu alkoholowym

Michał Wiśniewski znany z zespołu „Ich Troje” to jeden z najpopularniejszych muzyków w naszym kraju. Jego kultowe już hity od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, a sam wciąż wzbudza duże zainteresowanie wśród mediów i internautów.

Piosenkarz znany jest nie tylko ze swojej muzycznej twórczości, ale również uchodzi za jednego z najbardziej kochliwych artystów, ponieważ miał on pięć żon: Magdę Femme, Martę „Mandaryna” Mandrykiewicz, Annę Świątczak, Dominikę Tajner oraz obecną żonę Polę Wiśniewską.

Teraz w programie „Daje Słowo – Maciej Orłoś”, Wiśniewski zabrał głos w sprawie swoich żon, ale też ujawnił, że rozwody m.in. były spowodowane jego uzależnieniem od alkoholu. Muzyk przyznał, że przez lata codziennie pił i nie wyobrażał sobie na trzeźwo swoich scenicznych występów.

Ja miałem piękne żony. Czasami mam do tych moich szacownych małżonek pretensje, że szybko ze mnie zrezygnowały, ale absolutnie je rozumiem. Ja przez cały okres tych małżeństw piłem. 22 lata codziennie. Ja nie wiem, czy my byśmy byli w stanie zagrać te wszystkie koncerty na trzeźwo (…). Mi się wydawało, że ja nie potrawę na trzeźwo zagrać – wyznał Wiśniewski.

Artysta przy okazji zdobył się na kolejne szczere wyznanie, o którym po raz pierwszy opowiedział publicznie. Wiśniewski zdradził, że w pewnym momencie swojego życia sięgnął dna, bo nawet nie miał za co pić. Wtedy też zdecydował się sprzedać cenną pamiątkę od byłej żony Mandaryny i ich syna.

Wygrawerowała na tej bransoletce „wigilia 2002” ode mnie i do syna, no Xavier wtedy się urodził. I ja po latach byłem już z Dominiką i ja tą bransoletkę oddałem do lombardu (…). To były takie czasy, że wszystkim się wydawało, że my dalej sramy pieniędzmi, a my nie mieliśmy z czego żyć, ale dokładnie ja nie miałem za co pić – zaczął opowiadać.

Piosenkarz wyznał, że w momencie kiedy znów zaczął zarabiać i rzucił alkohol, dopiero wtedy udało odzyskać mu się bransoletkę, która miała dla niego sentymentalną wartość.