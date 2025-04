Justyna Steczkowska jest polską reprezentantką w konkursie eurowizyjnym. Wokalistka zaśpiewa utwór „Gaja” już 13 maja podczas 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei. Wiele osób typuje piosenkarkę jako zwyciężczynię konkursu eurowizyjnego. Bardziej realistycznie patrzący na świat fani twierdzą, że diva może znaleźć się w pierwszej dziesiątce konkursu. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy Justyna Steczkowska zarobi coś na występie eurowizyjnym. Artystka odpowiedziała na to pytanie w zaskakujący sposób.

Justyna Steczkowska olśniła na konferencji przed Eurowizją! Jeszcze szczuplejsza?!

Justyna Steczkowska w rozmowie z reporterem Pomponika podkreśliła, że każdy artysta biorący udział w konkursie Eurowizji otrzymuje wynagrodzenie. Jedynie wygrana w tym wydarzeniu muzycznym nie jest przez nikogo nagradzana. Nie zmienia to faktu, że wokalistka otrzyma pieniądze za swój występ w Bazylei:

To znaczy, wygrana nie jest wynagradzana, ale dostaje się honorarium z Telewizji Polskiej. Takie, na jakie Telewizja Polska może sobie pozwolić. Żeby to nie było za bardzo przegięte, ale każdy artysta występujący na scenie ma jakieś honorarium. Tak samo ludzie pracujący tam, makijażyści, cały beauty team. Wszyscy są tam dwa tygodnie, więc nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby nie zarabiać w tamtym czasie. Wszyscy mają swoje rachunki do opłacenia — podsumowała Justyna Steczkowska.