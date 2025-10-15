Kilka dni temu media obiegła przykra wiadomość o śmierci Diane Keaton. Gwiazda Hollywood i ikona filmowa miała 79 lat. Artystka pozostawiła po sobie nie tylko wspomnienia i dorobek artystyczny, ale również pokaźny majątek. Wiadomo do kogo ma trafić.

11 października media obiegła przykra wiadomość o śmierci filmowej gwiazdy Diane Keaton . Póki co, przyczyna zgonu Diane Keaton pozostaje nieznana. Rodzina poprosi jedynie o uszanowanie prywatności w tym trudnym dla nich czasie.

Warto wspomnieć, że Keton była nie tylko aktorką, ale także reżyserką i producentką filmową. Poza tym była laureatką Oscara, nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej oraz dwóch Złotych Globów. Artystka szybko przeszła od desek teatru do światowej sławy, dzięki wybitnym rolom. Zagrała m.in. w takich produkcjach jak: „Ojciec chrzestny” czy „Annie Hall”.

Co ciekawe, prywatnie do końca żyła w pojedynkę. I choć romansowała ze znanymi gwiazdorami takimi ja Al Pacino czy Woody Allen, to nigdy nie zdecydowała się na małżeństwo czy potomstwo. W wieku 50 lat postanowiła jednak zostać samotną matką, adoptując dwójkę dzieci: córkę Dexter i syna Duke. Niestety nie wiadomo o nich zbyt wiele, ponieważ oboje pozostawali w cieniu sławnej matki.

Jak już wiadomo, to właśnie do nich trafi pokaźny majątek po zmarłej Diane Keaton. Artysta ma na swoim koncie imponujący dorobek artystyczny, ale także finansowy. Jak podaje amerykański Daily Express, jej majątek szacowany jest na około 100 mln dolarów.

Warto dodać, że Diane była też właścicielką wielu luksusowych rezydencji, które po renowacji sprzedawała, często swoim sławnym znajomym. Przykładowo swoją stuletnią rezydencję, którą kupiła za ponad 8 mln dolarów, później sprzedała producentowi Ryanowi Murphy’emu za 10 mln dolarów.