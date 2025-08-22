Stanisław Sojka miał czterech synów. Trzech z nich poszło w muzyczne ślady ojca… (FOTO)

Synowie Stanisława Sojki poszli w jego ślady!

Warto wspomnieć, że muzyk pozostawił po sobie nie tylko duży dorobek artystyczny, ale także czterech synów: Jakuba (1981), Antoniego (1984), oraz bliźniaków Marcina i Jana (1992), których doczekał się z pierwszą żoną, Iwoną. Co ciekawe, synowie artysty w większości poszli w muzyczne ślady ojca.

„Rodzice czujnie obserwują dzieci i łączą fakty, ale nigdy nie było ciśnienia ani ze strony mamy, ani mojej, żeby jeden z drugim byli muzykami. Zniechęcania nie było w żadnym wypadku. Jednak środowisko też ma swoje znaczenie” – mówił Stanisław Soyka w „Dzień dobry TVN” w 2022 r.