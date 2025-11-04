Rozwód Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli to temat, który od miesięcy budzi emocje. Choć aktorka już otwarcie pokazuje w sieci swój nowy związek z Marcinem Rogacewiczem, formalności związane z zakończeniem poprzedniego małżeństwa ciągnęły się dłużej, niż ktokolwiek przypuszczał.

Kaczorowska i Pela po rozwodzie? Nie tak szybko…

Pierwsza rozprawa rozwodowa odbyła się w poniedziałek, 3 listopada, w warszawskim sądzie. Jak informują świadkowie, oboje pojawili się punktualnie, w towarzystwie swoich pełnomocników. Przywitali się jedynie krótkim „cześć” i usiedli w różnych częściach korytarza. W sądzie obecne były także ich matki, które zostały wezwane w charakterze świadków.

Rozprawa trwała niemal dwie godziny. Około 13:30 drzwi sali rozpraw się otworzyły, a Agnieszka Kaczorowska wyszła z uśmiechem i wyraźnym spokojem. Widać było, że jest zadowolona z przebiegu posiedzenia. Maciej Pela wyglądał natomiast na bardziej zamyślonego, choć również zachował pełną kulturę.

Mimo pozornej zgody między stronami, sąd zaskoczył decyzją o odroczeniu ogłoszenia wyroku aż do 17 listopada. To rzadko spotykana praktyka w przypadku rozwodów bez orzekania o winie.

Prawniczka specjalizująca się w sprawach rodzinnych, mecenas Agnieszka Dębowska-Szymańska, tłumaczy w rozmowie z Faktem, że przesunięcie terminu może wynikać z konieczności uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia jednego z punktów spornych.

Zazwyczaj wyrok ogłasza się tego samego dnia. Fakt, że przesłuchano aż dwóch świadków, może oznaczać, że pojawiła się kwestia wymagająca dodatkowego rozważenia – wyjaśnia ekspertka.

Jak dodała, sąd mógł także poprosić strony o dodatkowe zaświadczenia – np. dotyczące dochodów lub opieki nad dziećmi.

„To nie musi oznaczać konfliktu. Odroczenie o dwa tygodnie jest dopuszczalne i często wynika z formalnych przyczyn” – uspokaja Dębowska-Szymańska.

Jeśli nic się nie zmieni, 17 listopada Agnieszka Kaczorowska usłyszy ostateczny wyrok rozwodowy, który zakończy jej małżeństwo z Maciejem Pelą po sześciu latach wspólnego życia.