Po sześciu latach małżeństwa i burzliwym rozstaniu, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela stanęli na sali rozpraw. Choć początkowo wydawało się, że ich rozwód przebiegnie polubownie, sytuacja nieco się skomplikowała. Prawnicy obu stron ujawnili szczegóły.

Kaczorowska i Pela ROZWODZĄ SIĘ! W takich byli humorach (WIDEO)

Finał rozwodu Kaczorowskiej i Peli. To, co postanowił sąd, zaskoczyło wszystkich

W poniedziałek, 3 listopada, odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Para, która przez lata uchodziła za jedno z najbardziej zgranych małżeństw polskiego show-biznesu, pojawiła się w sądzie punktualnie i ku zaskoczeniu obecnych, przywitała się serdecznie, wymieniając uścisk dłoni. Atmosfera była spokojna i pełna wzajemnego szacunku, mimo że to właśnie Kaczorowska kilka miesięcy temu ogłosiła decyzję o rozstaniu.

Wiadomo, co z rozwodem Kaczorowskiej i Peli. Szykują się na sądową batalię?

Przypomnijmy, że w październiku 2024 roku tancerka przyznała, że w jej związku „zabrakło emocji”, a Maciej Pela nie ukrywał, że decyzja żony była dla niego zaskoczeniem. Mimo to oboje deklarowali, że chcą dojść do porozumienia dla dobra swoich córek, Emilii i Gabrieli.

Wśród ustaleń miała znaleźć się naprzemienna opieka nad dziećmi oraz decyzja, że wspólny dom przypadnie Maciejowi Peli, który od dłuższego czasu spłaca kredyt na nieruchomość. Z kolei Agnieszka Kaczorowska ma zamieszkać z córkami i swoim nowym partnerem, Marcinem Rogacewiczem.

Choć początkowo spekulowano, że rozwód zakończy się już podczas pierwszej rozprawy, tak się nie stało. Jak przekazała prawniczka Kaczorowskiej w rozmowie z „Faktem”, sąd ogłosi wyrok 17 listopada. Dopiero wtedy małżeństwo zostanie oficjalnie rozwiązane.

Agnieszka Kaczorowska zapytana o Macieja Pelę. Czy żałuje, że długo zwlekała z rozstaniem?

Wielu fanów nie kryje emocji – jedni kibicują byłym małżonkom w rozpoczęciu nowego etapu życia, inni wciąż nie dowierzają, że relacja, która wydawała się tak silna, zakończyła się w sądowej sali.